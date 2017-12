Ricardo Arjona: circo, trayectoria y romanticismo

Con la excusa de presentar el disco “Circo Soledad” (su última producción discográfica), el artista guatemalteco Ricardo Arjona se presentará hoy por la noche en Estadio Jorge “Mágico” González, para deleitar al público salvadoreño con las canciones que lo han vuelto popular durante sus 33 años de trayectoria artística.

El guatemalteco ha asegurado que “Circo soledad” es el mejor disco que ha hecho y ha tratado de demostrarlo en Argentina, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, entre otros países. “Este disco tiene connotaciones muy importantes, entre ellas que me reencuentra con el compositor desesperado de mis inicios, casi poseído, con unas ganas de decir insoportables y esto es algo que no me pasaba”, comentó el artista a un medio internacional. Lo cierto es que la nueva producción reafirma la dirección que han venido tomando sus antiguas producciones; es decir, el artista ha optado por pulir su receta musical.

“‘Circo Soledad’ (la canción) es una fotografía de nuestra realidad, es echarle un vistazo a todo lo que está pasando”.

Ricardo Arjona, cantante guatemalteco

Arjona se caracteriza por hilar con metáforas sus melodías y trasportar a sus seguidores a escenarios románticos, en donde un taxista podría seducir a su acompañante o, incluso, una pareja se atreve de hablar sobre los “Pingüinos en la cama”. Este año, el guatemalteco volvió a demostrar que se encuentra en su mejor momento y, a pesar de que en julio de 2016 lanzó el álbum “Apague la luz y escuche”, regresó con un disco con sonidos circenses, pinceladas de pop, unas cucharadas de salsa y hasta con tintes rancheros.

Una de las canciones más esperadas de la noche es “Ella”, debido a que es el tema de “Circo soledad” que más ha sonado en las radios locales y plataformas digitales. “Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en un salón... y celebrar que está viva explotando en libertad, para sanar las heridas con pura electricidad”, reza para del tema.

“El último disco es una expresión bastante madura de él, porque no pierde la esencia de los sonidos”

Gilber Cáceres, cantante salvadoreño

Cita romántica

Las presentaciones de Arjona son muy románticas, íntimas y sumamente sensoriales, pero en esta ocasión también las acompaña con malabares. Hoy por la noche el público salvadoreño cantará al ritmo de “Fuiste tú”, “Te conozco”, “El problema”, “Mujeres”, “Dime que no”, “Minutos”, “Desnuda”, “Señora de las cuatro décadas” y muchísimas canciones más de su amplio repertorio, las cuales son capaces de erizar la piel y hacer historia.

Sin duda, será una buena ocasión para complacer a todos los enamorados.

Entradas al concierto

El concierto comenzará a las 8:30 de la noche, en el Estadio Jorge “Mágico” González. Las amantes de la música romántica pueden adquirir sus entradas en los kioscos de TodoTicket. Los precios son: General $25, Tribuna alta $35, Tribuna baja $45, VIP $70 y Platinum $125.

Ricardo Arjona

Nacimiento:

Guatemala, 19 de enero de 1964

Géneros:

pop y rock

Últimos discos:

“Poquita ropa” (2010), “Independiente” (2011), “Viaje” (2014), “Apague la luz y escuche” (2016), “Circo Soledad” (2017).