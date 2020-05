Ricardo Arjona lanzará su disco "Blanco" de manera exclusiva

(EFE).- El cantautor Ricardo Arjona lanzará mañana "Blanco", su nuevo disco que, como reveló su equipo a Efe, solo estará disponible en su totalidad en su web "Mundo Arjona" y no para escuchar o comprar inicialmente en plataformas de "streaming".



"La idea es hacer algo especial para la gente importante", explicó también el artista guatemalteco en una charla en vivo con sus fans en las redes sociales para hablar de sus nuevos proyectos.



Con eso en mente, nació la idea de llevar al mundo virtual los planes que Arjona y sus colaboradores tenían para la presentación y la gira de la producción, que inicialmente sería un disco doble.



"Desde que nació el concepto de 'Blanco y Negro' se quiso innovar y hacer algo nuevo", indicaron fuentes de su equipo.



La idea para el disco doble, que lleva más de un año en proceso, siempre fue que la música fuese un elemento más dentro de una propuesta artística que integraba arte gráfico, fotografía y literatura.





Luego llegó el coronavirus y el concepto evolucionó hasta quedar en dos lanzamientos separados de cada disco y llevar a internet una exposición de arte itinerante que se había planificado para ocho grandes ciudades durante la gira, prevista para finales de este año.



La música, por su parte, saldrá a cuenta gotas para los fans y en disco en su totalidad solo podrá ser disfrutado, a partir de mañana, por quienes se subscriban pagando a MundoArjona.com o en una aplicación de celular.



Esta es la primera vez que un artista latino restringe el acceso a su música y acompaña un disco con una experiencia hecha para plataformas de realidad virtual.



UN DISCO EXCLUSIVO



Arjona lanzó el primer sencillo de "Blanco" a finales de abril. Con el nombre de "Hongos", la canción que se acerca actualmente a 37 millones de visualizaciones de YouTube resultó el mejor cañonazo para anunciar el disco más ambicioso del cantautor.



Ahora para acompañar la salida del disco, Arjona escogió a "El amor que me tenía", un tema que también tendrá un componente audiovisual, que incluye el video oficial y otro en el que el artista explica el origen del tema, y estará disponible en los sitios habituales como Spotify, Apple Music, Pandora o Deezer.



Allí termina lo tradicional. El resto de los temas -"Morir por vivir", "Blues de la notoriedad", "El invisible", "Tarot", "Sobrevivirás" y "El retrato" solo podrán ser disfrutados inicialmente por sus suscriptores.



Eso no significa que las canciones no llegarán al público en general, pues, según explicó el equipo de Arjona, el plan es lanzar al mercado general una canción por semana, hasta que se completen las ocho de "Blanco".



Aunque aún no hay fecha, el disco complementario, "Negro", será publicado de la misma forma.



UNA GALERÍA VIRTUAL



Ante una realidad que impide las giras, Arjona y su equipo se negaron a renunciar a la idea de la galería, para recrearla de forma virtual.



La experiencia de la galería 360, que se estrena mañana y a la que tuvo acceso hoy Efe, se asemeja a un juego de video, en el que el usuario ve videos de momentos musicales, conversaciones y cuadros alusivos a la carrera del artista.



El resultado de esta iniciativa, que también contempla incursiones de artista en la literatura, no se verá hasta que se terminen de hacer públicas todas las canciones de "Blanco" y "Negro", lo que va a llevar meses, según las estimaciones del equipo.