Ricardo Darín: “Bertolucci ha dicho cosas que son mentiras”

Ricardo Darín volvió hablar sobre las denuncias públicas que hicieron en su contra Valeria Bertuccelli y Érica Rivas. “No estoy exactamente enojado. Estoy dolorido. No termino de entender”, dijo el actor en una entrevista con María O’Donnell en Radio Con Vos. Además, aseguró que no todo lo que dijo la actriz y directora de La reina del miedo es verdad.

Bertuccelli fue quien primero criticó a Darín en una entrevista con Luis Novaresio, en la que aseguró que la pasó “muy mal” con su colega cuando compartían tablas en Escenas de la vida conyugal. Además, dijo que recibió un “destrato” de su parte.

“Me llamó la atención que usara la palabra ‘destrato’ y no ‘maltrato’. ‘Destrato’ parece que hubo abandono”, explicó. Darín volvió a aclarar: “Tuvimos desinteligencias y discusiones que pensé que habían sido subsanadas”.

En cuanto a su experiencia con Darín como compañero de trabajo, Bertuccelli había dicho: “Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas”. Con respecto a esos dichos, Darín expresó: “Ha dicho cosas que son mentiras. Es difícil que las disculpas abarquen cosas con las que uno no está de acuerdo... Jamás en mi vida alguien se desmayó delante mío y yo no lo atendí”.