Ricardo Rysh: "Hacer cine en El Salvador es un privilegio"

Ángel Ricardo Rysh, un joven de 25 años apasionado del séptimo arte, se planteó una duda sobre la industria cinematográfica en el país, ¿vale la pena realizar cine en El Salvador? Y, a partir de esa interrogante, surgió su documental "Hacer o no hacer cine", una producción que busca motivar a cineastas hacia esta aventura en un país donde no existe una industria de cine sólida.

Para su trabajo reunió a cineastas de gran trayectoria como Andre Guttfreund, Arturo Menéndez y Javier Kafie. Además de otros productores y cineastas salvadoreños. De una manera divertida, Rysh explora las opiniones y experiencias de otros colegas para responder a su interrogante.

Un proyecto que surgió para una tarea de la universidad, donde cursaba la carrera de Periodismo y fue creciendo hasta convertirse en documental.

“Mi interés es conocer lo que se ha hecho de cine salvadoreño, una investigación, eso me llevó al documental y a preguntarme por qué hacer cine en un país sin industria de cine”

Ricardo Rysh, cineasta salvadoreño.

Su principal idea con este trabajo, según explicó a LA PRENSA GRÁFICA, era visibilizar por qué cineastas hacen cine en un país donde no hay industria, no hay presupuesto, y conocer las motivaciones que impulsan a quienes lo realizan. Su documental está disponible en Youtube.

Dicha producción fue seleccionada para Festival de Cine Pobre Panalandia, un certamen que muestra y promociona el cine panameño y de la región centroamericana que se hace con bajo presupuesto y mucho ingenio.

Panalandia se realizará entre el 25 y 28 de mayo en la Chiriquí, una provincia de Panamá. Su novena edición reunirá a cineastas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, el país anfitrión y a Rysh como única representación salvadoreña.

Rysh ha realizado cerca de 10 cortometrajes con diferentes temáticas, y ha participado en distintos festivales de cine nacionales y con muestras en Chicago, Paris y São Paulo.

Aunque lleva siete años en realizando diversos proyectos, no se dedica completamente a estas producciones y lo hace porque realmente le gusta.

Michael Flores, director y guionista, parte del documental de Rysh.

"No me consideraría dentro de la industria porque no me estoy remunerando de lo que hago, la mayor parte es por amor al arte, al cine, soy yo quien invierte su dinero en estas producciones y estoy consciente que hacer cine en el salvador es un privilegio", dijo.

Desde su experiencia, considera que un cineasta salvadoreño necesita "ser testarudo" y mucha disciplina para finalizar los proyectos, además de trabajar en equipo. En su caso, le gustaría seguir realizando producciones de ficción y ve el género de comedia como algo que puede desarrollar.

Fabricio Sibrián, director y fundador de Chimbolo Films, también fue incluido.

Ante la interrogante de si vale la pena hacer cine en El Salvador, Rysh considera que es una forma de documentar la historia de un país, tomarse como representación de un momento específico o la propia cotidianidad, algo importante para que en el futuro estas las producciones muestren como era la vida años atrás.

"No sé si se vaya a desarrollar una industria en el salvador para los próximos años, si se llega a dar ojalá que haya oportunidad para quienes no forman parte de una elite audiovisual y sea muy democrática, abra oportunidades a personas que tienen buenas propuestas, pero no tienen la forma, o se busque de manera gubernamental becar a jóvenes para estudiar cine en otros países", concluye.

El próximo mes, Ricardo Rysh recibirá su título de Licenciado en Periodismo de la Universidad de El Salvador y aspira a estudiar una maestría en cine en otro país para seguirse formando.

“Hacer o no hacer cine” formará parte del Festival de Cine Pobre Panalandia.

“Hacer o no hacer cine”

Género: Documental

Guion, Dirección, Producción: Angel Ricardo Rysh

Duración: 20 minutos

Fotografía: Steven Anzora

Sonido directo/ Producción: Roberto Leal

Producción: Johalmo Martínez

Post-producción: Gerson González