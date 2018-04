Richard Gere va de nuevo rumbo al altar

El actor estadounidense Richard Gere contraerá matrimonio el 5 de mayo en Washington con su novia española, la empresaria Alejandra Silva, según publica el diario ABC.

El protagonista de películas tan conocidas como “An Officer and a Gentleman (Oficial y caballero)” o “Pretty Woman” da así un paso más a la relación sentimental que mantiene con Alejandra Silva, natural de la región española de Galicia desde hace tres años, cuando se conocieron en la localidad italiana de Positano.

Esta será la tercera vez que este veterano actor, de 68 años y uno de los galanes por excelencia de Hollywood, pase por el altar, después de sus matrimonios anteriores con la modelo Cindy Crawford y, posteriormente, con la también actriz Carey Love, con la que tiene su único hijo, Homer James, de 18 años.

Por su parte, Alejandra Silva, de 35 años, también se casó anteriormente con el magnate de la minería Goving Friedland, relación de la que nació su hijo Albert.

En 2015 Richard Gere acudió acompañado de Alejandra Silva al estreno en Madrid de la película “Time out of Mind (Invisibles)”, que protagonizó caracterizado de indigente. El actor y activista, protagonista de “Pretty Woman” y “Cotton Club” entre otras películas, respalda la causa de la Fundación RAIS, que amadrina su novia y que se dedica a apoyar la causa de las personas “sin techo”. De hecho, Gere acudió al Senado español para denunciar la situación de aquellos que no tienen hogar.