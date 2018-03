Ricky Martin confiesa difícil momento

Ricky Martin interpretó recientemente a Antonio D’Amico, novio de Gianni Versace en American Crime Story. Recientemente confesó a la revista Gay Times cómo este papel le recordó los momentos que vivió al ocultar su sexualidad durante años, y cómo se arrepiente.

“Yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome a mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el armario y tenía otras relaciones con hombres que no estaban. La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad”. Y añade: “Lo que mató a Gianni Versace fue la homofobia. No es la forma en que murió, es la forma en que se permitió que sucediera. Tenemos que tener cuidado porque la historia tiende a repetirse, Gianni fue asesinado por un hombre que estaba en la lista de los Más Buscados del FBI. Este hombre vivía en Miami, pero debido a que era un hombre gay que mataba a otros hombres homosexuales, todos miraron hacia el otro lado. Eso es lo que me enfurece”, dijo.

Sinopsis

Ricky Martin estuvo filmando todo el año pasado la serie de televisión "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" que se centra en el siniestro asesinato del gigante de la moda Gianni Versace.