Ricky Martin contó cómo John Travolta lo ayudó a descubrir que era gay

Desde que "salió del closet", Ricky Martin se muestra mucho más libre al momento de expresar sus sentimientos y hablar de su vida privada. De hecho, ya ha brindado detalles de la gran fiesta que celebrará próximamente en Nueva York, cuando se una en matrimonio con el artista plástico Jwan Yosef.Hace unos días, el boricua participó del programa Watch What Happens Live with Andy Cohen y accedió a responder algunas preguntas del público. Una de ellas se interesaba por conocer cuál había sido su "primer amor" en la ficción, y Ricky no lo dudó ni por un instante. "Me estás haciendo viajar en el tiempo, hasta Fiebre de Sábado por la Noche, con John Travolta ", confió con mucho humor. "Recuerdo esa escena en la que se levanta, en ropa interior negra, se sienta y comienza a 'acomodarse' todo... ¡Vi esa película como ocho veces y no sabía por qué!".

via GIPHY

Lee también

Además, el cantante de "La mordidita" dijo que años más tarde conoció personalmente a Travolta, pero que nunca le contó que había sido algo así como su primer amor platónico.