Ricky Martin recibe apoyo de J Balvin y otros cantantes luego de mostrar “su lado vulnerable”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde abre su corazón y deja ver su “lado vulnerable”. La publicación gira en torno a unas fotos que el cantante compartió junto a su esposo, que según reveló despertaron una gran cantidad de comentarios negativos.

“Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, comienza escribiendo.

La sorpresa del boricua fue la reacción por parte de algunos seguidores, que dejaron de seguirlo y utilizaron comentarios despectivos en la publicación. “No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, escribió.

Tras las emotivas palabras recibió una lluvia de mensajes de parte de otras estrellas, como Tommy Torres, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Pedro Capo, Rosalia, Carlos Vives, Thalia, Olga Tañon, quienes compartieron un palabras de solidaridad con el puertorriqueño.

“Tu eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo”, escribió el cantante colombiano J Balvin.

Desde una historia de Instagram el cantante colombiano expresó su apoyo a Ricky Martin.

“Gracias por todos los muros que has derrumbado para tantos... y los que seguirán. Eres un valiente y un chingón”, dijo Jesus Navarro, vocalista de Reik.

El cantante Carlos Vives escribió: “Querido Ricky los queremos a ti y a tu hermosa familia y celebramos la alegría de compartir la música. Estamos orgullosos de ustedes”,

“Lo más importante de esto es que eres feliz ! En nuestra familia te amamos y respetaremos por siempre”, dijo Olga Tañon.

La mexicana Thalía, una amiga muy cercana también le mando un mensaje de apoyo. “Falta empatía hermano bello. Pero por guerreros como tú y todos los otros guerreros aliados con la comunidad #lgbtq seguiremos creando conciencia y educando con amor y respeto a los que todavía no entienden la grandeza del amor. Te amamos flaco bello”.