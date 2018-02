Rihanna, 30 años con la chica mala

Rihanna es de las celebridades más influyentes de su generación. Su infancia causó grandes impactos en el desarrollo de su personalidad, sus padres tuvieron que divorciarse debido a que su papá Ronald Fenty se debatía constantemente con los problemas de adicción, ella tenía 14 años.

Pese a estos tropiezos continuó la escuela, pero solamente terminó la primaria. Su aspiración era convertirse en cantante y abandonó la escuela para dedicarse de lleno a la música. Antes de lanzar su primer disco tuvo que realizar dos audiciones. Esto y mucho más te contamos en estos datos sobre la estrella de Barbados.

Nació con estrella

Uno de los datos que muy pocas veces ha dado a conocer es que, aunque todo el mundo la conozca como Rihanna, su nombre completo es Robyn Rihanna Fenty. Sí, su propia marca de maquillaje lleva así el sello personal.

Juventud y experiencia

Comenzó a cantar cuando tenía 17 años y, por el momento, ha lanzado ocho discos de estudio. Entre ellos, “Good Girl Gone Bad” (2007), del que se desprende el sencillo “Umbrella”. La canción cruzó fronteras y permaneció en los Billboard Hot 100 por siete semanas consecutivas.

Con un récord Guinness

Bad Riri, como es conocida en la web, cuenta con un récord Guinness por ser la artista con más ventas digitales de todos los tiempos, y, según el medio español El Mundo, es la solista con más certificaciones. En su perfil de Instagram acumula más de 60 millones de seguidores y en Twitter sobrepasa los 86.

Influyente

Precisamente por la millonaria cantidad de fans en Internet, en 2012 Forbes la nombró como la famosa más influyente en Twitter e Instagram. Pero no solo eso: Rihanna se encuentra entre las famosas mejor pagadas. El año pasado ocupaba el puesto 77 en la famosa lista de Forbes, con $36 millones facturados dentro de su cuenta bancaria.

Derechos de la mujer

La intérprete de Barbados tuvo una relación tortuosa con el rapero Chris Brown y el 8 de febrero de 2009 vivieron episodios de violencia después de haber asistido juntos a una fiesta. Años después, reconoció que fue difícil para ella superar los daños psicológicos.

En su esencia

Sucumbe al aroma de un buen perfume y ha participado en la creación de al menos nueve fragancias. En 2015 lanzó su octava propuesta al mercado. Se trataba de Riri, una mezcla explosiva de aromas de vainilla, rosa, jazmín, madreselva y flor de azahar. En 2017 presentó “Rogue”.

Alianzas en la moda

La astucia es una de sus fortalezas, y es toda una estratega para los negocios. Ha trabajado 10 colecciones especiales para Puma, Armani, Manolo Blahnik. Hasta que aperturó su propio proyecto de maquillaje, Fenty Beauty.

La actriz

Si bien es cierto que la reconocen por los temas “Work”, “Diamonds”, “Only Girl” y “Don’t Stop the Music”, esta joven mujer ha participado en el cine en ocho películas; entre ellas, “Battleship”, “Annie”, “Ocean’s 8” y “Bring It On: All or Nothing”.

Costosos atributos

Por increíble que parezca, está orgullosa de su cuerpo, especialmente de sus piernas. Están aseguradas en $1 millón. Ama el arte en tinta y en su cuerpo alberga 20 tatuajes y la frase “Nunca un fracaso, siempre una lección”.

Comparte el imperio

No todas sus ganancias son para ella. Riri tiene dos fundaciones. En 2006 creó The Believe Foundation, que ayuda a los niños con enfermedades terminales. Después creó Clara Lionel Foundation (CLF). Ayudar a mujeres maltratadas está dentro de sus visiones.

Codiciada para las portadas

Le encantan las pelucas y cambiar de look. Su rostro ha posado para las ediciones de Vogue París, Lui, Harper’s Bazaar, V Mag, I-D, Vanity Fair, Elle, entre otras. Una de las más controversiales fue Vogue Arabia, pues caracterizaba a la reina egipcia Nefertiti.

Triunfa en los megáfonos

Ha sido reconocida con nueve premios Grammy. En la última gala de la música se llevó el megáfono dorado a la mejor canción rap, por “Loyalty”, canción que interpreta junto con Kendrick Lamar.

Todo a su tiempo

En varias ocasiones se ha especulado un embarazo, pero no tiene hijos. Está volcada al amor de su sobrina Majesty. No le teme al romance, pues ha tenido citas con Drake y Travis Scott. También la han vinculado con el millonario saudí Hassan Jameel.