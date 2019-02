Rihanna: Una mujer indomable

El 28 de enero de 2016 debutó su álbum "ANTI" y Rihanna celebró en Instagram los tres años de su lanzamiento. La artista de Barbados celebra a lo grande sus logros.

"Tres años de edad... y este bebé todavía está en la lista de álbumes de Billboard 200", señaló en aquella ocasión sobre el disco que contó con canciones como "Work", "Needed Me" y "Kiss It Better", que tuvieron gran alcance mundial.

Para este 2019 se ha planteado grandes metas ya que según informó el portal Us Weekly, la cantautora de terminó de grabar su noveno álbum de estudio. Proyecto que toma gratamente por sorpresa a sus fans, ya que había estado dedicada a su labor como empresaria y propietaria de la firma de maquillaje Fenty, marca con la que ha logrado distinguirse por estar pensadas para mujeres de diferentes razas y colores de piel.

Todavía se desconoce el rumbo musical que tomará este nuevo material, pero antes ella reveló a Vogue su interés por hacer "reggae". Y fue el productor Kuk Harrell quien ha dado pistas.

Protege su identidad

En enero denunció a su padre por aprovecharse, presuntamente y sin permiso, de su nombre.

En esta demanda presentada en una corte federal de California, la cantante de "Umbrella" aseguró que su padre, Ronald Fenty, creó una empresa llamada Fenty Entertainment con la que se ha hecho pasar por intermediario de ella para ganar dinero.

Desde hace años, Rihanna tiene una muy problemática relación con su padre, a quien ha acusado, por ejemplo, de abusar de su madre cuando la artista era una niña.