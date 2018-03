Rihanna apenada por escena sexual

Lee también

La artista de origen barbadense se ha mostrado avergonzada, luego de ver una escena de la serie “Bates Motel” en la que aparece dentro de una cama con el actor estadounidense Austin Nichols.“Esto es tan raro, oh Dios mío”, escribió la artista en las redes sociales, pese a que en videos como “Work” o “Love The Way You Lie” ha aparecido en múltiples escenas cargadas de erotismo y sensualidad. Tal parece que a la intérprete de “Umbrella” le está costando acostumbrarse a su nueva faceta como actriz, y tanto es así que dijo que su voz es “asquerosa”.Pese a esto, para muchos fans la exnovia de Drake está realizando un buen trabajo en el séptimo arte y le demostraron su apoyo en las redes sociales.La serie “Bates Motel” se comenzó a transmitir desde el 8 de marzo de 2013; sin embargo, es hasta la quinta temporada en que Rihanna interpretará el papel de “Marion Crane”.