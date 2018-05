Riley Keough:“Me gustan proyectos profundos”

Hace dos años, Riley Keough estuvo nominada a un Globo de Oro por su actuación “The Girlfriend Experience”. El año pasado apareció en proyectos como “It Comes at Night”, “Logan Lucky” y “Welcome the Stranger”. Este 2018, Riley sigue imparable. La nieta de Elvis Presley interpreta a uno de los personajes claves de la película para televisión “Paterno”, de HBO.

La cinta es dirigida por Barry Levinson, quien se llevó el Óscar a mejor director en 1989 por “Rain Man” (1988), y actúan en ella, junto a Riley, Al Pacino, como Joe Paterno; Annie Parisse, como Mary Kay Paterno; y Kathy Baker, como Sue Paterno.

Basada en hechos reales, “Paterno” se centra en Joe Paterno, quien, después de ser un exitoso entrenador de un equipo de fútbol americano universitario, se ve involucrado en el escándalo de abuso sexual de Jerry Sandusky, quien era asistente del equipo de la Universidad de Penn State. La situación hace que el historial de Paterno, lleno de récords, premios y distinciones, sea puesto en entredicho.

¿Y quién es Sara Ganim y por qué es tan importante para la trama? Ganim es una periodista que apenas tenía 22 años –hoy tiene 30– cuando comenzó a indagar en la historia. Ella fue la primera persona que publicó sobre el caso Sandusky en el diario The Patriot-News.

En una entrevista telefónica con diferentes medios, entre ellos LA PRENSA GRÁFICA, Riley habló sobre encarnar a Ganim, así como de “Paterno”.

“Aprendí mucho de ella (Ganim) como persona. Su fortaleza y el hecho de que no tenía temor a pesar de su juventud. Aprendí también de su integridad. Nunca se deja vencer”, expresó Riley. “Sara Ganim es muy admirable”, agregó.

Para Riley fue todo un reto tener que interpretar a una persona real que es apenas unos años mayor que ella. Riley tiene 28 años, pero el 29 de mayo cumplirá 29. “Uno tiene que darle vida como es esa persona”, afirmó.

Sobre su trabajo con Levinson, director del proyecto, dijo que fue “fue maravilloso poder trabajar con él. Es un gran director, icónico. Su forma de trabajar es diferente a la de otros directores que he trabajado”, explicó Riley, quien ha trabajado bajo las órdenes de cineastas como Andrea Arnold, George Miller y Trey Edward Shults, entre otros.

Para Riley, “Paterno” es una película importante, sobre todo en un momento en que se discute mucho sobre el tema de abuso y acoso sexual. Y es en este tipo de proyectos en los que quisiera continuar trabajando. “Me gusta ser parte de proyectos que digan algo, que tengan un propósito profundo”, afirmó.

Actualmente, Riley está involucrada en tres proyectos en desarrollo: “Hold the Dark”, “The Lodge” y “The Earthquake Bird”; los primeros dos están en etapa de posproducción, mientras que el tercero está filmándose y verá la luz el próximo año. Uno de los proyectos en que participa y que ya está listo es “The House That Jack Built”, dirigida por Lars von Trier. La propuesta del cineasta danés fue presentada fuera de competencia en el Festival de Cannes. En esa cinta, Riley encarna a un personaje llamado Simple.