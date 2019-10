River Phoenix el prodigio que se hizo leyenda

A River Phoenix le gustaba escribir. Cada vez que un personaje llegaba a sus manos, el joven ponía en la página lo que ese rol le hacía sentir, e incluso iba un paso más allá: esbozaba una biografía de ese chico, sea quien fuera.

"Necesito ponerle mi impronta, algo de idiosincrasia, mis propias referencias. Para mi mundo privado escribí mucho, y después lo quemé", contó en una entrevista a sus 23 años, nada menos que unos días antes de su muerte. River, el artista que no se consideraba un actor. Para él, se trataba de vivir experiencias, vivir diferentes vidas, en definitiva, de vivir. "Cuando miro una película que hice, me cuesta juzgarla, quedó en el pasado y ya no siento conexión con ella, ya estoy inmerso en otro mundo", manifestó.

Basta leer algunas de sus declaraciones para llegar una conclusión unívoca: Phoenix poseía una sensibilidad que inspiró a las generaciones posteriores, una sensibilidad que traspasaba la pantalla, como cuando Mikey Waters declaraba su amor en la película de Gus Van Sant. Sus ojos, su boca, sus movimientos, lo decían todo. Había algo en él imposible de replicar, una vulnerabilidad conmovedora que, al combinarse con talento, gestaba algo explosivo. No habrá otro como River, no dejará de haber películas como "Coming of age" en las que no se sienta su presencia, un tributo latente. "No me siento carismático, soy una persona bastante ordinaria", añadió en esa última entrevista en 1993. Cuántos somos los que hoy disentimos.

Infancia poco convencional

John Lee Bottom y Arlyn Dunetz (o Heart Phoenix, como se pasó a llamar luego) se conocieron y se casaron un año después. Por un tiempo, disfrutaron de la vida itinerante, aprovecharon los 60 viajando ocasionalmente por California entregándose al "flower power", para luego, ya siendo padres, integrar en 1973 un culto conocido como "Children of God" ("Los niños de Dios"). River Jude Phoenix fue su primer hijo (nació el 23 de agosto de 1970), nombrado así por el subtexto de la novela de Hermann Hesse, Siddhartha, y por la famosa canción de los Beatles, "Hey Jude". Sus hermanos, Rain, Joaquin, Liberty y Summer llegaron poco después (y en distintos países), y así la familia se empezó a mover en contextos, a veces, poco agradables. De todas formas, cada uno forjó un recuerdo diferente.

Mientras que River recordaba lo que era vivir de ciudad en ciudad en plena pobreza, y cantar junto a sus hermanas por dinero, Joaquin declaró en 2014 que los relatos sobre sus padres no eran del todo correctos. "Los cultos no se venden como tales. Mis padres encontraron una comunidad con la que compartían ideas, hasta que se dieron cuenta que había cosas que no les gustaban y se fueron", subrayó.

"Las cosas se le fueron de las manos al líder, David Berg, quien atraía a sus discípulos por sexo, y nosotros no íbamos a aceptar eso", declaró Arlyn. A fines de los 70, la familia cambió su apellido a Phoenix, nuevamente con una connotación simbólica. El clan buscaba empezar de cero, renaciendo de las cenizas, y River fue el primero en conocer la popularidad a muy temprana edad, más precisamente a los 10 años, cuando la representante Iris Burton lo vio junto a sus hermanas Summer y Rain cantando en Los Ángeles. Tras algunas apariciones en comerciales, Phoenix saltó a la fama en 1985 con el filme de ciencia ficción "Explorers", donde compartió pantalla junto a otro joven talento de la época: Ethan Hawke.

Desde ese momento, su presencia no pasó inadvertida, y los 80 y comienzos de los 90 llevaron su rostro gracias a cintas como "Cuenta conmigo", "La costa mosquito", "Running on Empty" (papel por el que recibió una nominación al Óscar en la categoría secundaria), "Indiana Jones y la última cruzada", y "Mi mundo privado", donde formó una bellísima dupla con Keanu Reeves. "Lo que me mantiene motivado es vivir, es estar en movimiento", le contó Phoenix al director, Gus Van Sant, en una entrevista que le realizó para la revista Interview. En varios tramos, ambos hablan de "esa chispa" que une al cineasta con su musa inspiradora, y es una buena palabra -entre tantas otras- para describirlo a Phoenix. Chispa.

Una muerte repentina

Samantha Mathis notó que algo raro sucedía esa fatídica noche del 31 de octubre de 1993. River, Joaquin (quien entonces era llamado Leaf, "hoja") y Rain fueron a un club muy famoso de Los Ángeles llamado The Viper Room, y cuyo dueño era otro actor que estaba en la cresta de la ola: Johnny Depp. Mathis creyó que solo Joaquin y Rain se quedarían allí, pero River escuchó la música y su deseo de tocar con la banda pudo más. "Sabía que estaba por pasar algo, River estaba drogado de una manera en la que me ponía incómoda, pero suponía que no se iba a quedar mucho", recordó. Una hora más tarde, River moría por una sobredosis.

El recuerdo de la actriz es nítido y desgarrador. Mientras Phoenix discutía con un hombre y era echado del club, ella estaba en el baño. Al salir, lo vio caer al pavimento, convulsionando incesantemente. Desesperada por la situación, entró al lugar a buscar a Rain y a Joaquin, quien se comunicó con el 911 fuera de sí, en un llamado que luego se filtraría, y en el que se escuchaba al entonces joven de 19 años desconsolado ante la inminente muerte de su hermano, que se produjo a los pocos minutos en el hospital Cedars-Sinai.

El impacto de su partida fue inconmensurable. Sus exparejas, Plimpton y Mathis, lo describieron como un muchacho "sensible y obsesivo", un chico "de gran corazón pero que estaba muy mal y que no sabía cómo canalizar sus buenas intenciones".

Ese microcosmos que es Hollywood, sobre todo el de esa época donde abundaban los jóvenes intérpretes que querían ofrecerle algo real a la audiencia, hizo que Leonardo DiCaprio se cruzara esa noche con Phoenix, antes de que éste fuera al The Viper Room. "Creo que lo que sucedió horas más tarde marcó a Leo, quien nunca había consumido nada", contó Rob Reiner, realizador de "Cuenta conmigo". El destino quiso que los dos roles que iba a interpretar Phoenix - "The Basketball Diaries" y "Eclipse Total"- fueran eventualmente para DiCaprio.

La familia sufrió la pérdida sin poder poner el dolor en palabras. Esos hermanos y padres tan unidos, que viajaban a Florida y a Costa Rica para tocar música y comer hasta largas horas rodeados de sus afectos, ahora tenían un vacío imposible de llenar. Para Joaquin, el consuelo fue rodearse de figuras paternas, de amigos como el actor Dermot Mulroney y el músico Michael Stipe. "River era como mi hermano pequeño, y cuando lo perdí sentí que realmente había perdido a un hermanito", declaró el frontman de R.E.M. sobre ese vínculo. Recordemos que Phoenix estaba muy inmerso en el mundo de la música: tenía una banda llamada Aleka's Attic, componía y tocaba muy bien la guitarra. De hecho, cantó su tema "Lone Star State of Mine" en el filme "The Thing Called Love". Al año siguiente, también se iba un referente del grunge y el movimiento nunca volvió a ser el mismo: Kurt Cobain se suicidaba.