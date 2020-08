River Phoenix la estrella que se apagó antes de tiempo

River Phoenix habría cumplido 50 años el domingo pasado. El actor falleció a causa de una sobredosis el 31 de octubre de 1993, en la calle, junto al Viper Room, un local de ocio situado en Hollywood. A pesar de su juventud, tenía 23 años, y prematura muerte, Phoenix dejó su huella en el mundo del cine.

En 2012, casi 20 años después de su fallecimiento, en el Festival de Cine de Berlín (la Berlinale) se proyectó "Dark Blood", del cineasta holandés George Sluizer, la última película en la que participó Phoenix y que no pudo terminar.

River, que en español significa río, Jude Bottom nació en Madras, Oregón, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1970. Su madre, Arly Dunetz, era una secretaria que había nacido en el barrio neoyorkino del Bronx. Su padre, John Bottom, era carpintero. La pareja se conoció en California, en 1968, según la página IMDb.

Phoenix tuvo una infancia excéntrica, lejos de lo que se entiende por una infancia normal. Sus padres eran hippies y, cuando River tenía tres años, se unieron a la secta "Hijos de Dios".

En sus filas, los Phoenix se cambiaron de domicilio varias veces y vivieron en México, Puerto Rico y Venezuela, para difundir el mensaje de la congregación y ayudar a los más desfavorecidos.

Durante su estancia en Venezuela, según publicó la revista People, River y su hermana Rain formaron un dúo musical para contribuir en la economía familiar.

En 1986, River contó a la revista que, a veces, actuaban en concursos de talento y otras veces en aeropuertos o frente a los hoteles. "Ya sabes, para comer", comentó.

Tras dejar el culto, decepcionados por el comportamiento del líder, David Berg, acusado de acoso sexual y de permitir y fomentar la pederastia, la familia regresó a Estados Unidos en 1977 y cambió formalmente el apellido Bottom por Phoenix.

Allí comenzaron de nuevo: su madre trabajó como secretaria y su padre como paisajista y restaurador de muebles. En ese momento, River ya apuntaba maneras en la interpretación y, tras varios proyectos en publicidad, dio el salto a la pequeña y gran pantalla.

Con su primer papel en la televisión, en la serie "Seven brides for seven brothers", River dejó claro que tenía talento para la actuación.

Por entonces tenía 12 años y, cuatro años más tarde, despejó las pocas dudas que pudiesen quedar con su interpretación en la película "Stand by me", dirigida por Rob Reiner.

Según publicó Vanity Fair, el joven actor probó la cerveza y la marihuana por primera vez durante el rodaje de esta película.

Ese mismo año, protagonizó otro título en el que también destacó por sus dotes interpretativas: "The mosquito coast", la adaptación cinematográfica de la novela de Paul Theroux.

Dos años más tarde, habiendo cumplido la mayoría de edad, coprotagonizó "Running on empty", por la que fue nominado al Óscar y al Globo de Oro en las ediciones de 1989.

En 1991 se metió en la piel de un chico homosexual y narcoléptico, en "My own private Idaho", en la que compartió cartel con Keanu Reeves.

SENSIBLE Y ACTIVISTA

Su talento interpretativo precoz y su personalidad arrolladora no pasaban desapercibidos para nadie. Estaba llamado a ser el gran actor de su generación.

"Cuando River llegó a la audición, era obvio que tenía un talento increíble, asombroso. Sabía tocar instrumentos, era tan brillante que podía hacer cualquier cosa. De verdad", dijo el director Reiner al diario británico The Guardian en 2018.

Más allá del cine, River tenía inquietudes y una conciencia que lo llevaron a ser vegetariano desde los ocho años y también fue un gran activista.

Amaba profundamente la música y montó un grupo en el que estaba su hermana Rain. Samantha Mathis, novia de River en el momento de su muerte, en un encuentro entre familia y amigos tras el fallecimiento, dijo que era una persona muy sensible, según recogió la revista Esquire en 1994.

River y la fama no se llevaban del todo bien. "A medida que crecía, cada vez se sentía más incómodo siendo el chico del cartel de todas las cosas buenas", dijo la madre, según recogió la revista.

"A menudo deseaba simplemente ser anónimo. Pero nunca lo fue. Cuando no era una estrella del cine, era un misionero. Hay belleza en eso, el hombre con una causa, el líder, pero también una profunda soledad", añadía.

En la madrugada del 31 de octubre de 1993, Joaquín Phoenix, que por aquel entonces tenía 19 años, llamó a los servicios de emergencia porque su hermano River estaba convulsionando. Su luz estaba a minutos de apagarse, de no haber sido así, hoy en día, sería un respetable actor como su hermano.