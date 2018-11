Robbie Williams conquista México con show irónico

Robbie Williams inició en Guadalajara su visita a México como parte de su gira "The Heavy Entertainment show", con un concierto lleno de energía con bromas y la ironía.

Desde el inicio el cantautor hizo gala de su humor con un himno en el que se burla de él mismo y de algunas polémicas que han rodeado su carrera, como su adicción a las drogas.

Con un ambiente que simulaba una pelea de box, el intérprete abrió su presentación con canciones como "The Heavy Entertainment Show", que forma parte de su nuevo álbum, y "Let Me Entertain You", que encendieron los ánimos de los asistentes.

"Aquí está su papi. Déjenme presentarme: Mi nombre es Robbie 'Fucking' Williams. Esta es mi banda y este es mi trasero y hoy ustedes son míos", expresó mientras se levantaba la falda escocesa que portaba.

Williams no dejó de bailar y estar en contacto con su público, al que sonreía y se acercaba mediante la larga pasarela que fue dispuesta frente al escenario.