Robbie Williams sacó su “dedito malcriado” en Rusia y Twitter explota [+FOTO]

El astro británico Robbie Williams hizo una seña obscena durante su actuación en la ceremonia inaugural en la Copa del Mundo en Rusia.

El cantante levantó su dedo medio ante la cámara mientras interpretaba su éxito "Rock DJ" en la cancha del Estadio Luzhniki de Moscú previo al partido de arranque entre Rusia y Arabia Saudí, en un espectáculo visto por millones de personas alrededor del mundo.

"I did it for free (lo hice gratis)", cantó Williams alterando la frase original durante su interpretación mientras la cámara lo enfocaba.

Esa fue la presunta respuesta de Williams a las críticas de que había aceptado dinero del gobierno de Vladimir Putin para cantar en la inauguración del Mundial.

Sin embargo, el desplante no pareció golpear el entusiasmo de los fans, que también disfrutaron de sus éxitos “Angels” y “Feel”, los cuales cantó acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Williams arrancó su presentación con su sencillo de 1998 "Let Me Entertain You", vestido con un traje de leopardo rojo y el cabello peinado hacia atrás.

Las reacciones al gesto no tardaron en llegar:

Para todos los que andan hablando mal de la actuación de Robbie Williams en la #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/BmLq0wJrt4 — Gabriela González (@gabigirl32) 14 de junio de 2018

Para los que querían reggaeton en la inauguración del Mundial.

¡Robbie Williams! pic.twitter.com/wqaHlXoPoC — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) 14 de junio de 2018

Al llegar al Estadio Olímpico Luzhniki le encontré a Robbie Williams y le comenté sobre “Chiqui Arce”, le acaba de mandar un mensaje... pic.twitter.com/wfJNUnALgM — Marito abdo (@MaritoAdbo) 14 de junio de 2018

Todos esperando a que se quite la piel y #RobbieWilliams así pic.twitter.com/tYuOISZ7Au — Mr. Ron Durden (@Ron_Durden) 14 de junio de 2018

Se confirma: Robbie Williams sí sabe hacer dos cosas a la vez.

�� pic.twitter.com/Cf9P3ox7av — Susana Guasch Llovensà (@sguasch) 14 de junio de 2018