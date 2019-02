Robbie asegura que no tiene nada de reina

La actriz coprotagonista de la película "Mary, Queen of Scots", Margot Robbie, confesó que el hecho de no tener "nada en común" con una reina en su vida real le llevó a rechazar el papel de Isabel I de Inglaterra cuando se lo ofrecieron.

"Dudé mucho al principio. Tenía miedo de no ser digna de representar a una reina, no me veía a mí misma como tal, y no sabía ni siquiera por dónde empezar a construir el personaje", contó la estrella en Londres.

Fue la frase "no quiero que interpretes a una reina, sino a una mujer" que le dijo su directora, Josie Rourke, la que convenció a Robbie para aceptar una representación que le ha permitido conocer el lado más humano de la mujer bajo la corona.

La película es de época y está basada en la biografía "Reina de Escocia" de John Guy. Esta se desarrolla en el siglo XVI.