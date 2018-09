Robert Pattinson, de vampiro a criminal en el espacio en "High Life"

El actor británico Robert Pattinson acaparó ayer todos los focos en San Sebastián durante la presentación a concurso de "High Life", la esperada película de la realizadora francesa Claire Denis que coprotagoniza junto a Juliette Binoche.

Pattinson, popular por su papel de vampiro en la saga "Crepúsculo", da ahora vida a un criminal enviado al espacio junto a otros condenados en el corredor de la muerte en el marco de un experimento que consiste en el acercamiento a un agujero negro. Una especie de segunda oportunidad de la vida al servicio de la ciencia.

En la nave espacial vive con su hija, fruto del experimento de reproducción que lleva a cabo una doctora, interpretada por Binoche (que hace doblete en la carrera por la Concha de Oro con "Vision", de la japonesa Naomi Kawase). A través de una serie de flash backs el espectador va descubriendo cómo era la vida en esa nave antes de que padre e hija acabaran solos.

"High Life" era una de las películas más esperadas del festival, tras la división de opiniones que dejó a su paso por Toronto por las particulares dosis de sexo y violencia que exhibe.

"Sexo me parece una palabra muy fea, sucia, prefiero hablar de deseo, que existe tanto en la tierra como ahí fuera", señaló la cineasta ("Chocolat", "Trouble Every Day") al ser preguntada al respecto en rueda de prensa.

Denis se atreve con una propuesta de género muy particular, una ciencia ficción "muy terrestre" pese a estar ambientada en el espacio. "No necesitamos aliens ni monstruos para hacer ciencia ficción", dijo en rueda de prensa la directora.

La historia de "High Life" rondaba desde hace años en la cabeza de la realizadora, que partía de imaginar "a un hombre muy lejos en el espacio, fuera del sistema solar, sin esperanza alguna de regresar a la tierra solo con su bebé, sin que dejarse morir fuera una opción porque no podía abandonar a la pequeña".

Para Pattinson, el reto fue crear un personaje "que no tiene un plan, que vive minuto a minuto, que no tiene dirección y no sabe dónde va", más allá de a un agujero negro. "No lo había hecho antes y tenía curiosidad de cómo abordar el papel de forma tan física y no ser demasiado cerebral", señaló el actor, que intentó convertir todas sus interpretaciones en algo personal.

"Desde que accidentalmente me convertí en actor he conseguido que todos mis papeles sean muy personales. De eso se trata, de pensar cómo lo puedes hacer muy personal para ti", apuntó este intérprete que sigue marcando distancias de su papel de vampiro siguiendo la tendencia de sus últimas obras.

Con "High Life", el Festival de San Sebastián entra ya en su recta final en una jornada en la que se presentaron otros dos títulos: "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta, y "Bao Bei Er/Baby", de Chin Liu Jie.