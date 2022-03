Robert Pattinson, la evolución de unos colmillos por una capa

Ya Robert Pattinson intentó quitar de la mente de muchos seguidores del héroe enmascarado que su "Batman" no es ni un "playboy" ni mucho menos tiene la apariencia juvenil de cuando protagonizó "Twigliht", la saga que lo lanzó al estrellato y de la que ha tratado de alejarse en cada uno de los personajes que ha protagonizado desde entonces.

Pattinson, ahora de 35 años y a punto de convertirse en el nuevo "Batman", sabe que no ha sido fácil sacar de la mente de los fanáticos a los actores que le han dado vida, Val Kilmer, Michael Keaton, Ben Affleck o Christian Bale, pero ha dejado claro -con lo poco que ha podido contar- que "The Batman", que se estrena oficialmente en nuestro país mañana, será un antes y un después, porque su "Hombre Murciélago" es uno que no ha superado los traumas que le dejaron la muerte de sus padres. Esta vez se enfrenta a algo más personal, su pasado.

Según contó hace unos días en los estudios de Warner Bros., la cinta, llamada a iniciar una nueva etapa en el universo DC Comics, no muestra sus orígenes, pero refleja a un Bruce Wayne treintañero y en sus inicios como un superhéroe que aún comete errores, desconfía de sus capacidades y está empezando a entender su rol como protector de Gotham.

"Quedan residuos de su trauma, lo ha dominado prácticamente y ya se ha convertido en Batman, pero aún tiene cicatrices por la muerte de sus padres", afirmó el actor a quien Matt Reeves dio su voto de confianza "por su gran control escénico de sí mismo y de su actuación" pero también confesó a la revista Esquire: "¡Ni siquiera sabía que a Rob le interesaba! Porque claro, como había hecho todas esas películas indies después de Crepúsculo... ".

Su fichaje no solo sorprendió al mundo, también agarró desprevenidos a sus propios agentes. Según contó Pattinson, sabían de su deseo de convertirse algún día en Bruce Wayne. "Quería hacer algo diferente... Obviamente, es un poco la joya de la corona en cuanto a papeles que puedes hacer como actor... pero nunca pensé que fuera a acercarme a algo así, especialmente con los otros papeles que me interesaban en aquel momento... Mis agentes estaban en plan: 'Vaya, interesante, pensaba que solo querías hacer de raritos'", contó al asegurar que mientras crecía en Inglaterra veía la caricatura y la serie televisiva con Adam West, y codiciaba el disfraz y los juguetes del superhéroe al que ahora da vida.

De menos a más

Es sabido que "Batman" es uno de los superhéroes más complejos y más populares, con una multitud de fanáticos de todas las edades. Ya han sido varios los encargados de darle vida tanto en el cine como en la televisión y cada vez que se hace el relevo, surgen opiniones encontradas.

Desde que el británico saltó a la fama mundial con su papel de Edward Cullen en la saga "Crepúsculo", ha tenido una carrera muy variada para alejarse lo máximo posible de las historias de romance adolescente y de las grandes franquicias de Hollywood (recordemos que también fue parte de "Harry Potter y el cádiz de fuego"

En los últimos años, Pattinson se ha empecinado en el cine independiente, gracias a su trabajo con David Cronnenberg y con Josh y Ben Safdie. El actor de "El faro", "Tenet" o "El diablo a todas horas" ha probado suerte con personajes diferentes, aunque se ha ido especializando en roles y guiones muy intensos, dejando de manifiesto lo camaleónico que puede llegar a ser. De hecho, Reeves aseguró la actuación de Pattinson en "Good Time" consiguió captar su atención..