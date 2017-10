Roberto Acosta: “El cariño de la gente me hace agarrar fuerza”

EL carisma de Roberto Acosta ha hecho, sin duda alguna, palpitar a más de un “pechito”. El presentador de “A todo o nada” (ATON) y “Tu nai”, de Telecorporación Salvadoreña, este mes festeja 10 años de carrera como animador de televisión. Elocuente y nada tímido, las bromas no hacen falta durante la entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, y compartió que está agradecido con la vida, pero especialmente con su madre, Miriam Coello, porque fue ella quien descubrió “su madera” como presentador.

Estudió mercadeo y ejerció con su profesión, pero justo acababa de perder su empleo y ella lo animó a asistir al casting de “El sexto elemento”, un concurso donde buscaban al nuevo presentador de “Viva la mañana”. “Antes había hecho comerciales o modelado en alguna pasarela, pero salir en la tele nunca estuvo en mis metas”, dijo.

Durante dos meses estuvo en el proceso y en ese tiempo recibió noticias que cambiarían su vida. “Ahí me pasaron muchas cosas que me golpearon, sobre todo que mi mamá, que fue la que me motivó, falleció. Fue algo bastante fuerte. A las tres semanas de haber partido mi mamá me enteré de que mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y fueron situaciones que me marcaron”, recordó.

Reconoce que estar en los medios de comunicación era la pieza que faltaba para completar su plenitud laboral. “Quiero que la gente tenga Roberto Acosta para buen rato”, comentó entre risas. “Se me han ido dando las cosas; ya tengo mis dos programas y, gracias a Dios, un buen rating. Yo no cambiaría nada por estos 10 años que tengo en televisión. Solo sí pediría dos cosas: que estuvieran mi mamá y papá conmigo para que vieran que gracias a ellos he logrado muchas cosas”, dijo.

Afirma que la magia de los programas es gracias a sus compañeros de trabajo y la audiencia. “Cuando nos llevan algo en ATON, nos lo comemos. Entre todos nos lo repartimos; somos un equipo de 25 a 30 personas. A mí el cariño de la gente me hace agarrar fuerza”, detalló Acosta.

No hay que tener temor de trabajar o de salir de la ignorancia. Esto es de aprender todos los días. No me puedo quejar”.