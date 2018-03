Roberto Acosta: “Los médicos pensaron que tenía cáncer”

Muy reservado con la situación y con mucha fe. Así vivió Roberto Acosta su enfermedad mientras los doctores le brindaban un diagnóstico más preciso. “Los médicos pensaron que tenía cáncer”, comento a Plus.

En febrero el presentador de “A todo o Nada” se vio obligado a ausentarse del programa de manera repentina, -pero aunque ya está de vuelta- el cariño del público siempre estuvo presente y es por ese motivo que él comparte cómo vivió esos días en el hospital.

“Un día me levanté que se me había bajado la presión y empecé a vomitar mucha sangre. Así que no comí nada. El día siguiente seguí vomitando sangre y mi esposa me llevó al hospital. Cuando me hicieron la endoscopía me encontraron un cuadro bien complicado de úlceras y una arteria que se me había reventado. Me hicieron una intervención”, recordó.

Según explicó por el cuadro “complicado” que presentaba parecía un hombre de 60 -70 años. ‘Los médicos pensaron que tenía cáncer de estómago o de esófago... o que podía tener un esófago de Barrett”, indicó el talento de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El comediante y locutor confesó que lo más difícil era ver la preocupación de su familia y cuatro pequeños. “Estuve ingresado cinco días en el hospital y perdí la mitad de la sangre de mi cuerpo, necesité transfusión, seguir dieta blanda y después gracias a Dios me hicieron la otra endoscopía, me lograron hacer las biopsias y me descartaron el cáncer. “Lo primero en lo que uno piensa es en la familia, en los hijos. Yo solamente pido estar sano para mis hijos” confesó.



La elocuencia de Roberto al aire es indiscutible y jamás falta quien le lleve su frutita. Pues ahora más que nunca, lo ayudará más en sus dietas. “Estoy en tratamiento porque sí me encontraron un porcentaje muy fuerte de la bacteria Helicobacter Pylori pero ya estoy en tratamiento para que a futuro esto no me vaya a producir ningún cáncer. Gracias a Dios todos felices y contentos pero esto me cambió la vida”, recalcó mientras hablaba sobre la nueva dieta de alimentación que debe seguir.

Finalmente, Acosta hizo un llamado a su público, ya que siente a vida le “está dando una segunda oportunidad”. “Necesito más tiempo para mi, porque llegué a un punto de mi vida en el que estaba viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Mi recomendación es que se cuiden porque mucha gente se está enfermando debido al estrés y está acabando con las personas”, dijo el también presentador de "Tu Nai".