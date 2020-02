Roberto Acosta está loquito por su novia Raquel y así se lo demuestra

El conductor de televisión Roberto Acosta ha querido dar un paso más en la relación sentimental con su novia Raquel Vargas.

El presentador de "Llévatelo" tomó una decisión que para muchos podría parecer demasiado radical, pero él parece estar decidido a demostrarle a su novia que la relación es en serio y además "para siempre".

"Lo que más me gusta de @raquel506 es la manera en que me ve, hoy me lo plasmé para llevarla siempre conmigo", ha escrito el presentador en el post en el que comparte un video y fotografías del momento en que se hizo su más reciente tatuaje: los ojos de Raquel.

No es la primera vez que Roberto se mancha. Él tiene una manga completa en el brazo izquierdo, y otro tatuaje bastante grande en el hombro derecho. Es notable su afición por este tipo de arte.

El presentador confirmó en octubre de 2018 que se había separado de su esposa, con la que estuvo casado por 10 años y con quien tuvo cuatro hijos. En enero de 2019, la relación que tenía con Vargas ya era oficial.

Ahora, los presentadores presumen su amor sin tapujos y se les ve muy contentos en sus paseos, viajes y en sus momentos cotidianos.