Robin Thicke cumple años con nuevo escándalo

Hoy Robin Thicke cumplió 40 años. Pero el "regalo" que recibió no se lo esperaba para nada. Resulta que autoridades lo están investigando luego de que la niñera de su hijo llamara al 911 para alertar que Julian de 6 años, siente verdadero temor de estar cerca de su padre.Paula Patton, madre del pequeño, dejó en manos de las autoridades el caso, y confía en que su ex pareja ya no tenga derecho a tener al niño con él.Thicke justificó las actitudes violentas que asustaron a su hijo. Dijo que se encontraba bajo los influjos del alochol y drogas.No es la primera vez que Thicke está involucrado en un escándalo. Estos son otros:Tras nueve años de matrimonio Patton decidió terminar la relación. Se habló de infidelidad.Su padre era su modelo a seguir y cuando murió lo afectó mucho.Tras esto, se rumoró que el cantante volvió a tomar.En 2013, Thicke invitó a Miley Cyrus a su presentación en los MTV VMA. Ella hizo un irreverente twerking. La guerra entre los artistas estalló después.El artista alcanzó el éxito con "Blurred Lines", pero luego fue acusado de plagio de la canción "Got to give it up" de Marvin Gaye.