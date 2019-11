"Rock And Roll All Nite" KISS viene a El Salvador con "End of the Road World Tour"

La banda estadounidense, KISS, una de las más influyentes del rock en el mundo, se presentará en el país el próximo 24 de abril de 2020, como parte de su última gira mundial denominada: "End of the Road World Tour".

Two Shows, productora del evento en el país informó ayer, que dicho espectáculo tendrá como sede el estadio nacional "Jorge ‘el Mágico’ González", mismo donde se realizó el inolvidable concierto de Iron Maiden.

Considerada y proclamada por su armada de fans, KISS, llegará al país encabezada por sus fundadores Paul Stanley (guitarra y voz) y Gene Simmons (bajos), acompañados de Eric Singer (baterista) y Tommy Thayer (guitarra).

"Es la más impresionante e increíble gira en toda su historia y el show en El Salvador incluirá fuego, explosiones, más sorpresas y por supuesto, todos sus hits", comunicó Two Shows.

Para vivir el "End of the Road World Tour", que ya está en marcha y concluiría el 17 de julio de 2021 (aunque continúan agregando más y más fechas de por medio), la venta al público en general iniciará el 27 de noviembre del 2019; sin embargo, quienes son parte del "KISS Army Fan Club" podrán adquirirlos en preventa desde las 12:01 de la madrugada de un día antes en todoticketsv.com.

"KISS estará ofreciendo ‘Experiencia VIP’ y ‘Preventa especial de KISS Army’", detalló Two Shows. "‘KISS Meet & Greet Experiencies’ iniciará el 26 de noviembre 2019 a las 12:01 (de la madrugada) por medio de kissonline.com", agregó la promotora.

El show más grande

Enfundados en sus icónicos personajes y con la impresionante producción audiovisual que caracteriza sus presentaciones, la banda –con Simmons y Stanley como únicos miembros originales de la banda– se presentó en su primera fecha de la gira el pasado 31 de enero en Canadá.

A bordo de plataformas flotantes y en medio de grandes llamaradas –así como un sinfín de efectos especiales–, KISS abrió la presentación con los acordes y canción de "Detroit Rock City" para después, llevar a los asistentes por un recorrido lleno de hard rock a través de un setlist, compuesto de 20 canciones, conformado por sus principales temas de la década de los 70.

Es un paseo que incluye las canciones "Shout It Out Loud", "Deuce", "Say Yeah", "Heaven’s On Fire", "War Machine", "Lick It Up", "100,000 Years", "God Of Thunder", "Cold Gin", "Psycho Circus", "I Love It Loud", "Hide Your Heart", "Let Me Go, Rock ‘N’ Roll", "Love Gun", "I Was Made For Lovin’ You", "Black Diamond", "Beth", "Do You Love Me"y finalmente "Rock And Roll All Nite".

"Queríamos volver a subir el listón en cuanto a lo que una banda puede hacer en vivo. Eso es realmente lo que siempre hemos hecho: siempre hemos querido ser la banda que nunca vimos. Hay muchos espectáculos que tienen ADN de Kiss en ellos porque realmente no eran espectáculos de ninguna magnitud antes que nosotros", dijo al respecto Stanley.

Inigualables

KISS es parte del Salón de la fama del Rock N’ Roll Hall. Ha lanzado 44 álbumes y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. KISS recibió el Premio Fundadores ilustre ASCAP en 2015.

Causas sociales

KISS se dedica a numerosas organizaciones de veteranos como “The Wounded Warriors Project”, “The USO”, “The U.S. Chamber of Commerce ‘Hire A Hero’ program”, “The Legacy Organization in Australia” y “Help For Heroes United Kingdom and The Dr. Pepper Snapple Groups Wounded Warriors Support Foundations”.