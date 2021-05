Rod Staccato el apasionado flautista salvadoreño

Rodrigo Ramírez Baires, mejor conocido como ‘Rod Staccato’, es un artista salvadoreño apasionado por la flauta que nació en una familia de artistas. Staccato cuenta con muchos años sumergido en el mundo de la música.

Sus primeros pasos los dio en la Orquesta Sinfónica Juvenil de el Salvador (OSJ), donde recibió clases, pero, tiempo después se decidió por la flauta y aprendió a tocarla.

Transcurridos 11 años en la OSJ, a Staccato se le presentó la oportunidad de trabajar como maestro de la filarmónica de Guazapa impartiendo clases de flauta, una experiencia que lo influyó para lanzar un proyecto en solitario que tomó el nombre de "Rod Staccato".

Por ello dedicamos un espacio a este talento nacional, quien nos contó en una entrevista su desarrollo como artista y sus proyectos a futuro.

¿Cómo fue que iniciaste en el mundo de la música? ¿Qué te inspiró a dar ese salto?

De 2019 a 2020 me encontraba trabajando como maestro en la filarmónica de Guazapa, fue ahí cuando me nació el deseo de poder darme a conocer como músico flautista solista, para ello cree mi primera página llamada ‘Camino agridulce’ en donde subí algunas composiciones originales. Posteriormente nuevas puertas se fueron abriendo y llegue a crear otra página con mi nombre artístico actual el cual es ‘Rod Staccato’ con el fin de amenizar bodas o eventos.

Por otra parte, lo que me inspiro a dar el salto para lanzarme como solista fue que en ese tiempo muchas ideas musicales fueron surgiendo y tras ese suceso mi deseo de compartirlas también, cabe mencionar que familia y amigos cercanos me apoyaron y me siguen apoyando con esa visión que aún sigue en pie lo cual agradezco den gran manera.

¿Perteneces a una agrupación o eres solista?

Actualmente soy solista, sin embargo, me gusta colaborar con otros músicos a fin de ampliar mi experiencia y aprender de otros artistas dado que la música es para compartir.

Tu pasión es la flauta, ¿Cómo fue que iniciaste con ese instrumento?

Eso fue cuando tenía 10 años de edad, por el año 2008, inicié mis primeras clases con Diana Panameño y en años posteriores con la maestra Rebeca Girón, quienes pacientemente compartieron sus conocimientos y me ayudaron muchísimo a poder mejorar mi calidad de sonido, expresividad a la hora de interpretar piezas y muchas cosas más que son importantes a la hora de subir al escenario.

¿Cuánto tiempo tienes de tocar la flauta?

Tengo doce años de tocar la flauta traversa, y mi formación musical fue en las instalaciones del Cenar y Proarte con las maestras Diana Panameño y Rebeca Girón.

¿Tienes producciones propias?

De momento no, pero si tengo algunos demos gravados por mi cuenta de música originalmente compuesta por mi persona. Algunas de esas canciones pueden encontrarlas en mi vieja página de Facebook ‘Camino Agridulce’, ese fue el primer sitio que cree para dar a conocer música original. Algunos de los temas que encontraran llevan como nombre: ‘Los pasos de un sabio’, ‘Conflicto nocturno’, entre otras. Todas esas canciones espero llevarlas a un estudio en un futuro.

¿Cuál ha sido tu última producción?

El último video que subí fue una composición original llamado ‘Una luz sublime en el sendero’, tema musical que habla sobre no complicarnos tanto la vida y aprender a vivir un día a la vez sabiendo que lo mejor está por llegar cuando menos lo esperamos.

¿Quién es Rod Staccato fuera de los escenarios?

Considero que soy una persona en constante aprendizaje, ya sea musical y también en el ámbito espiritual. No me considero el mejor en la cocina, pero disfruto aprender recetas y en la medida de lo posible llevarlas a cabo. Amo pasar tiempo con mi familia y aprender de ellos, puedo decir que sus consejos me han ayudado mucho a mejorar.

¿Qué podemos esperar en un futuro cercano?

Estaré publicando información sobre conciertos, dinámicas, entre otras actividades en mis redes sociales, las cuales son Rod Staccato Músico El Salvador en Facebook y en Instagram @rod_staccato.