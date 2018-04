¡Roger Waters, exvocalista de Pink Floyd, dará un concierto en Costa Rica!

El artista dará un gran concierto en Costa Rica. Foto de Ap

El músico y cantante británico Roger Waters, exvocalista de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd, se presentará el 24 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, según confirmó a Plus la empresa productora de eventos MOVE Concerts.

Waters se ha embarcado durante este 2018 en una gran gira internacional, que incluyen presentaciones en varios lugares de Europa (España, Milán, Lisboa, París, Reino Unido, Roma, Estocolmo, Moscú, entre otros), México, Australia y Nueva Zelanda, Norteamérica y América del Sur. Al consultar la página web del artista, en este último apartado, tiene planificado presentarse en tierra costarricense en noviembre.

El espectáculo que ha dando Water incluye canciones de los mejores disco de Pink Floyd (“The Dark SIde of The Moon”, “The Wall, Animals, Wish You Were Here”, por mencionar algunos) y además, incluye algunas de las canciones de su último proyecto discográfico en solitario titulado “Is This the Life We Really Want?”.

La única fecha en Centroamérica

“Vamos a presentar un nuevo espectáculo. Será una mezcla de cosas de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd, algunas cosas nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, se los prometo. Va a ser espectacular como han sido todos mis shows”, comentó el artista.

Las entradas podrán adquirirse en pre venta por www.eticket.cr desde el 30 de abril por Amex, el 3 de mayo por Credomatic y el 7 de mayo en venta general. MOVE Concerts también reveló todos los precios de las localidades: The Wall, ₡97.750, ($170 aprox); Animals, ₡86.250, ($150 aprox); Wish You Were Here, ₡74.750, ($130 aprox); Balcon-Platea, ₡69.000, ($120 aprox); The Dark SIde Of The Moon, ₡55.200, ($95 aprox); Sombra, ₡51.750, ($91 aprox); Gradería sur, ₡34.500, ($60 aprox); y, US+Them, ₡28.750, ($50 aprox).