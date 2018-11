Roger Waters,una experiencia irrepetible

Era la segunda parte del show de Roger Waters en Costa Rica cuando, de un momento a otro, el potente sonido envolvente dio la sensación de vivir un terremoto y de que el estadio se venía abajo. Al mismo tiempo, cuatro enormes chimeneas humeantes de la estación de energía de Battersea se erigieron sobre el escenario, mientras una pantalla de alta definición de más de 74 metros mostraba cómo el edificio completo de la central eléctrica parecía salir de la tierra entre escombros. Después de la sacudida que dejó a muchos con la boca abierta, se escuchó la furia de perros, era la introducción de una de las sorpresas de Roger Waters en el repertorio de su presente gira de conciertos, el tema "Dogs", del disco "Animals", una de las joyas poco usuales en sus presentaciones.

Para muchos de los asistentes al concierto, entre ellos decenas de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que mostraron sus respectivas banderas, la anterior fue una de las escenas más impresionantes de la noche, en la que se conjugaron una variedad de efectos visuales y auditivos imaginados por Waters desde el lanzamiento del disco "The Wall", en 1979, pero que ahora son una realidad gracias a la tecnología del momento. Altavoces estratégicamente colocados en todo el estadio para generar un sonido envolvente, conceptos visuales específicos para cada momento, luces láser, íconos reconocidos por cualquier fan de Pink Floyd flotando por lo alto, puntos de vista sociales y políticos, entre otros elementos que llevaron al público a vivir una experiencia sensorial única, la propia de este famoso músico de 75 años.

"Este es un momento en la vida de inconmensurable valor, podríamos decirlo de esa manera, debido a que la experiencia que ha dejado Roger Waters ha sido uno de esos claros eventos de lucidez musical y de creatividad incluso para un hombre que a los 70 años ya lo podrías dar como jubilado, pero él demuestra que siempre tiene un as bajo la manga para sorprender a su público", opinó Jerick Rosa, uno de los 35 salvadoreños que emprendieron el viaje en autobús con el tour de fans organizado por Badlife Entertainment.

La frase más común de algunos al finalizar más de dos horas de show fue "este ha sido el concierto de mi vida", curiosamente expresada por los más jóvenes, quienes no habían nacido cuando Pink Floyd ya tenía fama de ubicarse entre las mejores bandas del rock psicodélico, representativas de los setenta. El espectáculo llevó a personas de varias generaciones por un viaje en el que se hizo un recorrido por canciones de discos considerados piezas maestras de la música, específicamente "The Dark Side of The Moon" y "The Wall", y un espacio dedicado a la más reciente producción de Waters, que lleva el título de "Is This Life We Really Want?". Realmente el artista va dejando claro a lo largo del concierto su postura en contra de las guerras y en contra de los personajes políticos que realmente detesta, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le dedicó el tema "Pigs" y lo muestra como un cerdo de distintas formas en casi todas las animaciones que ilustran la composición; sí, otro corte del disco "Animals".

El concierto dio inicio a la hora programada, 7 de la noche, con una introducción de 20 minutos en la que se mostró a una mujer frente a un paisaje que va cambiando de tonalidad mientras el audio envolvente nos metió en su solitario ambiente. Luego, una explosión sonora rompió el trance, la pantalla más grande instalada en un concierto en Centroamérica proyectó visuales psicodélicas, mientras la famosa introducción de "Speak to Me-Breathe" inició el viaje musical. Waters, en medio de la banda, vestido de negro y con su clásico bajo, salió con actitud imponente y a mitad de la canción decidió hacer un recorrido a cada extremo del escenario para saludar al público de todos los sectores. Un estadio repleto lo ovacionó y se dejó llevar.

A continuación sonaron temas como "One of These Days", la clásica "Time" y "Welcome to The Machine", con impresionantes solos de sintetizador, para luego dejar espacio a su carrera solista con el tono de "Déjà vu" y "The Last Refugee". Su banda de seis músicos y dos coristas, que además de cantar tocaban percusiones, cautivaron a los asistentes.

Pero, sin duda, otro de los momentos más esperados ocurrió cuando el sonido de los helicópteros se paseó por todo el recinto para dar paso a "Another Brick in The Wall", tema tan popular incluso entre los que no conocen mucho más de la icónica portada del disco "The Dark Side of The Moon". Durante la canción apareció un grupo de niños del Oratorio Don Bosco de Sor María Romero, se presentaron encapuchados y con trajes de prisioneros, de los cuales posteriormente se despojaron para mostrar camisetas con la palabra "Resist", mientras cantaban los coros de la composición.

Quizá uno de esos segmentos más emotivos en los que se vieron rodar algunas lágrimas fue cuando sonaron "Wish You Were Here" y "Mother", esta última justo después de agradecer de manera emotiva la reacción del público y felicitarlo por ser ejemplo para el mundo por abandonar sus fuerzas militares. En ese momento, luces láser formaron la pirámide de "The Dark Side of The Moon" sobre el público, y el show vivía una emocionante parte final.

Keneth Sánchez, de 22 años y originario de la ciudad de San Marcos, llegó al estadio costarricense con la bandera de El Salvador y recordó que fue por su abuela que sigue escuchando la música de Pink Floyd. "Ella me dejó un disco de ‘Animals’, y poder ver este show ha sido algo histórico. Yo sentía que estaba de nuevo con mi abuela, en esas tardes con el café con leche y escuchando a Pink Floyd", expresó minutos después del cierre del show con el tema "Comfortably Numb", con la melodía de un sueño cumplido para Keneth y para más de 40,000 asistentes esa noche.