Romeo Meo "el Cosplay es mi estilo de vida"

El mundo friki es un mundo inigualable, sin duda marca la diferencia entre modas, tendencias o pasatiempos dándole a muchos diversión y hasta una forma de vida. Esto se ve mejor materializado en el "costume play" o cosplay, en su contracción del japonés. El "costume play" (interpretar disfrazado) es una especie de moda representativa, donde los participantes, también llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea. Los practicantes de cosplay a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en la interpretación de roles.

Por eso cuando decimos que esto se vuelve una forma de vida ¡no bromeamos!, pues hay muchas personas alrededor del mundo que hacen esto un estilo de vida. Uno de ellos es Romeo Hernández un joven salvadoreño apasionado por el arte en sus diferentes expresiones, estudiante de artes dramáticas, modelo de profesión y cosplayer. Es uno de los pocos artistas hombres que se atreven a desempeñar este tipo de arte, debido a su gran popularidad en el género femenino, pero que ha sabido desempeñarse y tener éxito.

Sus inicios

Romeo Meo, como es conocido popularmente por sus amigos, compañeros y seguidores, dice que no comenzó en el cosplay porque lo haya querido desde siempre sino más bién por cosas del destino. "Yo comencé gracias a una amiga que me llevó a un convención y ahí dije ¡wow que "chivo" esto!. Me gustó un montón porque tienes la capacidad de crear vos mismo tus trajes. Las personas te ven y se admiran de tu trabajo, entonces ahí descubrí que a las personas les gustaba lo que hacía y eso me hizo sentir bastante bién", aseguró.

Algo muy importante de esta materia es LA CARACTERIZACIÓN del personaje, algo que requiere un elevado grado de preparación y que Romeo nos cuenta cómo él lo trabaja: "La verdad es que cuando estoy viendo una película, una serie o jugando algún videojuego al ver sus personajes es donde digo "esto me podría quedar bién" y ya luego lo estudio por así decirlo. O a veces las personas que me ven me los sugieren. Ha pasado que no tengo idea de qué me están hablando y ya luego que investigo me doy cuenta que sí y entonces procedo a empaparme de ese personaje viendo su serie, animé, cómic, programa o donde sea que pueda saber más y lo caracterizo", explicó con detalle.

Además, algo que ayuda mucho a la caracterización sin duda es parecerse al personaje, entonces ¿cómo se logra esto? Los chicos y chicas que practican este arte se toman de diferentes materiales y técnicas para lograr este objetivo "Como te decía, la caracterización es muy importante, entre más te parezcas al personaje, más gusta al público", aseguró.

"Si tu eres una persona delgada y quieres interpretar un personaje un poco más voluptuoso, entonces te ayudas de "body paint" por ejemplo que es pintar todo o parte de tu cuerpo y así lograr las características necesarias que requiere tu personaje, además de los trajes —que en muchos casos hacen la gran diferencia—, y por supuesto la utilería que se utiliza y que le dan el toque final a tu cosplay y hacen que tengas mayor parecido".

¿Cúal es el personaje más diferente a vos que has hecho?

Creo que Freezer versión androide de "Dragon Ball Z", el personaje es un poco musculoso digamos… y yo pues sentía que estaba muy delgado así que tuve que recurrir al maquillaje en todo el cuerpo para lograr el resultado que deseaba.

¿Cúal ha sido el más complejo?

El de "The Shape of Water" ("La Forma del Agua"). Interpreté a la criatura anfibio-humanoide que sale ahí y fue muy difícil porque requería partes de prótesis de látex y el body paint completo. Algo gracioso fue que toda la parte de arriba, la máscara, al ser de látex hacía que los ojos que también eran de plástico, se llenaran como de agua y no veía nada", compartió Romeo, quien dijo que hacer cosplay lo ha ayudado a superar el miedo escénico.

En las redes

Facebook: Romeo Meo (Spidey)

Instagram: @meromeomeo