Romeo Santos logró pasar desapercibido con un disfraz y le jugó broma a sus fans

Anoche después de rondar en algunos clubs, entre a White Castle con mis panas. Estas chicas latinas tenían una buena vibra y le gustaron mi disfraz.. una dice; Wow! Su voz suena a la de Romeo ��. Otra chica nos pide a mis amigos y a mi, que revelemos nuestras caras. Le enseñe una foto de un tiguere en IG que ni conozco y le dije que ese era yo .. solo para despistarlas ����. Golden moments ��. Ojalá logren ver este video. ��������

A post shared by Romeo Santos (@romeosantos) on Oct 28, 2018 at 12:30pm PDT