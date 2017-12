 Ron Gallo refresca el rock and roll

El estadounidense bautizó su primer disco con el nombre de "Haevy Meta".

El cantante estadounidense Ronald James Gallo, mejor conocido como Ron Gallo, es uno de los exponentes independientes más talentosos del Garage rock (la versión cruda del rock and roll) en la actualidad y lo ha demostrado en sus últimas producciones discográficas, las cuales están marcadas por intensidad y un estilo que recuerda a los temas de Chuck Berry.

Aunque su carrera la comenzó hace tres años, con el talento del bajista Joe Bisirri y el baterista Dylan Sevey se han encargado de refrescar al rock and roll y de darle un toque más moderno. “Mejora con cada jugada, mezcla el punk con el glam con la fuzz guitar, recordando todo, desde los Rolling Stones hasta Jack White”, expresa el periódico británico “The Guardian” sobre sus estilo musical, que tiene uno de los cantantes más talentosos del género en los últimos años.

Desde 2014, Ron Gallo ha venido generando mucho ruido, pero este año brindó una probadita de lo que es capaz de hacer y además, reveló la dirección hacia dónde quiere transportar a todos sus seguidores. En “Heavy Meta”, el disco que estrenó el pasado 3 de febrero de 2017 y que está conformado por 11 canciones, el estadounidense abandona todos los estudios de blues y country que realizó durante más de una década, para evolucionar en su propuesta musical y resultar imposible de pasar por alto.

La producción cuenta con temas como “Why Do You Have Kids” que rebosan de fuerza desde el primer segundo, hasta melodías como “Black Market Eyes” que poco a poco van tornándose más violentas. Las guitarras eléctricas se vuelven ásperas por momentos y la batería muestra su descontrol, hasta explotar con la voz de Gallo. El estadounidense nos transporta a un rock and roll muy apasionado e inteligente, que pretende dejar claro que hay aún hay futuro brillante para el género que se popularizó en la década de 1950.