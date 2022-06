Ron Wood, el guitarrista con alma de pintor

A la gira europea del 60 aniversario, "Sixty", que The Rolling Stones comenzó en Madrid este 1 de junio, solo faltará el elegante batería Charlie Watts, fallecido el pasado agosto a los 80 años. Fue entonces, dada la estabilidad que aportaba el sereno y magnánimo Watts, cuando muchos especularon ingenuamente que sería el momento en el que los Stones anunciarían su despedida.

Pues se equivocaron, y es que más que "satánicas majestades" se han convertido en "inmortales majestades". Lo son para la historia de la música, en la que ingresaron hace seis décadas, pero también por su resistencia física y por los 60 años que llevan sobre los escenarios. Pero muchos son los que se pregunten si Mick Jagger y Keith Richards, con casi 79 años, necesitan realmente el escenario para vivir... ¿Necesitan estrellas de este calibre, casi octogenarias ya, salir al escenario con aquel rock and roll de siempre... o más bien se deba a la necesidad de mantener vivo todo lo que genera cada una de sus actuaciones.

EL ÚLTIMO EN LLEGAR A LOS ROLLING

No sería el mejor con la guitarra, lo sabía él y también ellos. Además de tener al lado a Keith Richards, y de haber otros magníficos como Eric Clapton o Jeff Beck, Ronnie Wood que ya había colaborado antes con Jagger y con Richards, encajaba perfectamente, por su personalidad, porque además de tocar bien la guitarra, no era fácil ser un Rolling: había que aguantarlos. Ron era todo lo que los Rolling representaba (excesos... y rock and roll), era lo que buscaban, no hubo debate.

El impulsivo Wood aportó frescura, expresividad, capaz de lo más melódico y de lo más virulento. Entre Richards y Wood formaron una manera de tejer las dos guitarras donde no hay una líder, sino que las dos se entremezclan, y se cruzan y conversan como pocas.

Su otra pasión. El músico asegura que la pintura le ayudó a enderezar el rumbo en los momentos más difíciles. Y aunque cree que la sobriedad de su última década le ha permitido luchar contra la enfermedad, no ha sido lo único: “Todo lo que puedo hacer es tener una actitud positiva, ser fuerte y luchar; el resto depende de un poder superior”.

Una vida y una personalidad, la de Ronald David Wood, muy peculiar que comienza -cuenta el guitarrista en sus memorias- siendo "la primera generación de una familia de gitanos nacida en tierra firme". Hasta sus hermanos y él, las generaciones anteriores crecieron surcaron el Támesis, viviendo y trabajando en embarcaciones de carga, relacionados con el transporte de arena y sobre todo madera, de donde proviene su apellido, Wood.

En 1937 sus padres se instalaron en tierra firme, a una vivienda municipal al oeste de Londres, donde nació Ron y sus hermanos mayores Art y Ted, también músicos de blues, jazz y rock. Un hogar con mucha música y con problemas de alcohol. Su padre por las noches tenía una banda de músicos de armónicas y era frecuente encontrárselo ebrio en la calle, «lo llevo en la sangre», cuenta Wood.

Su hermano Art fue su mayor influencia, le enseñó lo primero del rock en la guitarra, además del Ealing School of Art, donde también estudiaron David Bowie y Freddie Mercury. Más tarde llegó su primer instrumento, una guitarra española que le regaló Art.

“SOY UN PINTOR QUE TOCA LA GUITARRA”

Excelente guitarrista, bajista, toca la armónica, la batería y el saxofón. Pero su pasión fue otra: la pintura. Se define como "un pintor que toca la guitarra".

Lleva la pintura en la sangre, desde pequeño ha pintado, ha ensayado nuevas técnicas y estilos que le ayudaron para diseñar cubiertas de discos, carteles, sus originales cazadoras y hasta tiene una marca de ropa.

Divorciado en dos ocasiones, múltiples romances con modelos y “celebrities” han rodeado su vida como buen Rolling hasta que en 2011 conoció a la productora teatral, Sally Humphreys, treinta años más joven que él, con la que se casó seis meses después.

Además de los Rolling con los que lleva desde finales de 1975 (colaboró antes, en 1974), pero oficialmente en febrero de 1976, tras la marcha de Mick Taylor. Ron Wood ha sacado varios discos en solitario a lo largo de una carrera que comenzó en 1964 con la banda “The Birds”, y tras la disolución de ésta en 1967, se incorporó a la de Jeff Beck como bajista. A comienzos de los setenta creó “The Faces” (junto a Rod Steward).

DOS VECES CÁNCER

A pesar todos estos excesos, Wood ha superado dos cánceres recientemente que han dejado más consumido aún su rostro. Hace cinco años superó un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado durante un rutinario chequeo médico. “Para ser honesto, no me sorprendió”, reconoció el guitarrista que en 2020 consiguió superar otro cáncer y que tuvo el valor de renunciar a la quimioterapia por terror a perder su preciada caballera.

“He tenido cáncer de dos maneras diferentes. Sufrí un cáncer de pulmón en 2017, y tuve uno de células pequeñas más recientemente con el que luché durante el último confinamiento”.

UN MAR DE ADICCIONES

Drogas de todo tipo, tabaco, alcohol, sexo… Lo de las "chicas corriendo desnudas por los pasillos del hotel" no es una leyenda, lo corrobora Wood también en sus 'Memorias de un Rolling Stones'.

Consciente de que en varias ocasiones cruzó los límites que casi le llevan a la muerte, reconoce que no fue hasta 2002, cuando realizó la primera gira completamente limpio.

Asegura que fumó más de 30 cigarrillos al día durante más de 50 años hasta que en 2016 dijo basta, justo antes de que nacieran, a sus 68 años, sus hijas gemelas. Pero necesitó hasta siete internamientos en centros de rehabilitación para conseguir dejar el alcohol y las drogas en 2008.

Adicto también al juego, hasta arruinarse, contó siempre con la ayuda de su gran amigo Keith Richards. "He vivido en una cárcel de oro", reconoce el guitarrista.

¿Quién es?

Nombre real:

Ronald David "Ronnie" Wood

Fecha de nacimiento:

1 de junio de 1947, Hillingdon, Middlesex

Instrumentos:

Guitarra, bajo, batería, saxofón, armónica, arpa eléctrica

Trayectoria:

es un músico, compositor y pintor británico y gitano conocido principalmente por ser uno de los miembros de The Rolling Stones desde 1975 y por haber pertenecido a las bandas Faces, The Jeff Beck Group y The Birds.