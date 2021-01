Rosalía y Eilish lanzan tema

Rosalía y Billie Eilish anunciaron que hoy publicarán "Lo vas a olvidar", una canción que han preparado para la serie de televisión "Euphoria".

"Han estado esperando esto", bromeó Billie Eilish en su cuenta de Instagram.

Aunque se trata de la primera colaboración de Rosalía y Billie Eilish, se sabía desde hace mucho tiempo que son amigas y que estaban trabajando juntas.

Por ejemplo, Rosalía dijo en abril de 2020 que ya estaban a punto de terminar una canción entre las dos.

"Me parece que está cerca. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que solo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos (Billie Eilish y su hermano Finneas) me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí", comentó en una entrevista en la radio Beats 1.

Poco más se sabe por ahora de "Lo vas a olvidar" más allá de que servirá para acompañar el segundo episodio especial de "Euphoria", que se estrenará el domingo 24 de enero en HBO con un preestreno en la plataforma HBO Max dos días antes. EFE