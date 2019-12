Roxette despide a su reina

La cantante del grupo sueco Roxette, Marie Fredriksson, a quien en 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, falleció a los 61 años, según informaron sus representantes en un comunicado.

Se sometió a un tratamiento agresivo que le pasó factura pero que al final resultó exitoso, dijo su agencia. Sin embargo, perdió la vista de un ojo y quedó con oído y movilidad limitados, y no podía leer o escribir. Tampoco pudo hablar por un largo perdiodo de tiempo después del tratamiento, pero con los años logró volver de manera gradual a los escenarios.

"Con gran tristeza tenemos que comunicar que Marie Fredriksson, de Roxette, murió en la mañana del 9 de diciembre, tras una larga batalla de 17 años contra el cáncer", señaló el texto.

La cantante, nacida el 30 de mayo de 1958, debutó en solitario en 1984 y se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas de Suecia. Fredriksson formó Roxette con Per Gessle. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante los 90 con canciones como "The Look" o "It Must Have Been Love".

Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar. "Nos deja un gran legado musical" y "su maravillosa voz, fuerte y a la vez delicada", así como sus "mágicas actuaciones" serán recordados por todos aquello que tuvieron la suerte de ser testigo, señalaron.

Roxette vendió 80 millones de álbumes y se integraba por Marie Fredriksson y Per Gessle voz secundaria y compositor.

Su voz el legado inmortal de Roxette

En 1986 fundó con Per Gessle el popular dúo con el objetivo de llevar su música más allá de las fronteras de Suecia y "juntos comenzaron su histórico viaje" que en los años siguientes los convertiría en una de las mayores bandas de pop del mundo, agrega el texto.

Alcanzaron fama internacional con el tema "The look" al que siguieron muchos otros números uno en el top 100 de "Billboard" como "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love" (de la banda sonora de "Pretty Women") y "Joyride".

Otros grandes éxitos fueron temas como "Dressed For Success","How Do You Do!", "Sleeping In My Car", "Dangerous", o "Fading Like A Flower", entre muchos otros.

"Si era grande en el estudio, el escenario era su hábitat natural", señala el comunicado.

El grave tumor cerebral la obligó a someterse a un tratamiento agresivo y "gracias a su espíritu luchador", la cantante pudo regresar gradualmente a partir de 2009 a los escenarios.

La banda sacó varios discos más y volvió a emprender varias giras, pero en 2016 los médicos le recomendaron que dejara los escenarios y se centrara en su salud.

Alcanzaron el éxito internacional con los discos "Look Sharp!" en 1988 y "Joyride" en 1991, y seis de sus canciones llegaron a los dos primeros lugares de la lista Hot 100 de Billboard. El dúo vendió 80 millones de discos y se embarcó en giras mundiales.

Un dato relevante sobre la trayectoria cultivada con su amada agrupación fue que en definitiva "It must have been love" fue un tema estrella. A la fecha la creación atesora 150 millones de reproducciones en Spotify y casi 433 millones en YouTube.

Eran la banda más conocida de Suecia desde ABBA en los 70 y 80, y en 2003, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia les otorgó un premio real. Fredriksson hizo su primera aparición pública tras la operación por su tumor cerebral para recibir el honor con Gessle.