Roy, un "gringo" en El Salvador que pide comida en español sin saber hablarlo

Las redes sociales son las plataformas en las que actualmente muchos salvadoreños se han dado a conocer, especialmente aquellos que han entrado al mundo de TikTok; sin embargo, en los últimos meses, y como caso muy peculiar, en El Salvador se han viralizado videos de un ciudadano estadounidense que se ha ganado el cariño de muchas personas.

Se trata de Roy Taylor quien se ha conocido a través de la red social china luego de que su pareja, la salvadoreña Amy Ramírez, publicara un video donde el americano tenía como reto ordenar comida en autoservicios de algunos restaurantes, pero con la dificultad de que debía hacerlo en español utilizando el poco vocabulario que posee y sin recibir ayuda de su parte.

De ese momento el clip se volvió viral, provocando que muchos salvadoreños comentaran la publicación donde solicitaban a Ramírez continuar haciendo más contenido similar.

"No sé por qué me gusta ver a los gringos hablar español", "Segunda parte, por fa", Estos videos me llenan de vida", "Adoro la humildad de este muchacho y su sencillez", fueron algunos de los comentarios que recibió el primer video publicado.

A petición de los salvadoreños, y aprovechando su estadía en El Salvador, la pareja visitó más lugares en el país donde Roy continuó haciendo el reto y también tratando de conversar con los pequeños comerciantes a los que les solicitaba productos entre ellos las pupusas, horchata y mangoneadas.

"Hola, ¿cuántos dólares es la 'manguendina'?", dijo el estadounidense, quien muy a su estilo intentaba comprar una mangoneada.

La peculiar forma de pronunciar las palabras e incluso los errores cometidos por Roy al intentar hablar español, son las características que le han sacado más de una carcajada a los usuarios de la plataforma que han visto sus videos, además, este tipo de contenido ha sido el que le ha hecho ganar seguidores en ambos perfiles.

El 'gringo', como lo llaman muchos usuarios, se dio a conocer gracias a Amy, con quien forman una relación de pareja desde algunos años.

Amy Rodríguez es originaria de Santa Ana, sin embargo, reside en Estados Unidos donde decidió empezar su faceta como empresaria estableciendo su primera marca de bikinis, producto que ahora está siendo solicitado también por mujeres salvadoreñas.