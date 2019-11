Rubén Blades dice que Trump no representa Estados Unidos

El cantautor Rubén Blades reveló el viernes en Medellín que planea escribir próximamente un libro sobre su experiencia como migrante en Estados Unidos, al que considera que "no representa" su presidente Donald Trump y afirmó que no se siente un "hipócrita" por vivir allí.

"Hay gente que me dice: Rubén, tú eres un hipócrita. Tú hablas de los gringos y vives allá. Le digo a la gente que mire un diccionario y lean la definición. El hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos y su intención para no perjudicarse", expresó el artista.

Esa reflexión surgió al hablar de su canción "Tiburón" en Medellín, donde participó en el debate "Música y Cambio Social" en el Circulat 10, la plataforma profesional de la industria musical latinoamericana.

El artista aseguró que "es más difícil hacer esas críticas de allá desde adentro que (desde) afuera".

Vetado por "Tiburón"

De su composición "Tiburon", grabada junto al salsero Willie Colon en el álbum "Canciones del Solar de los Aburridos" en 1981, recordó que le significó estar vetado por 15 años en la radio.

"Sacar un disco como ‘Tiburón’ allí no fue hipócrita, fue directo y eso me costó", afirmó.

Ante el público que colmó el auditorio del Teatro Pablo Tobón, Blades arremetió contra Trump por considerar que no representa a Estados Unidos, país en el que reside hace varios años.

"Ese tipo (Trump) no representa a Estados Unidos, sino Bruce Springsteen y toda la gente que yo conozco que es correcta, gente que trabaja", dijo.