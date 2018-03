Rucks Parker revivió recuerdos en LPG Radio

Lee también

Acompañados por sus guitarras, el dueto interpretó algunos de sus temas tales como: “Vivir para siempre” y “Mermelada de tristeza”, la canción con la que se dieron a conocer en las radios nacionales. La historia de este dueto de amigos y compadres ya lleva un cuarto de siglo, pero ambos cuentan con una trayectoria musical desde pequeños. Desde su primera producción discográfica, “Bienvenidos a mi circo”, que incluye algunas canciones escritas, incluso antes de formar el dueto, hasta el último denominado: “Crónicas de no me acuerdo”, el dueto no dejó de cantar mientras recordaba anécdotas de viaje, sobre sus incontables conciertos y sobre su historia; hasta incluso confesar sobre los llamados “reencuentros” musicales, pues ellos afirman que aunque han pasado algún tiempo fuera del escenario, nunca se han separado en realidad. Rucks Parker cuenta con un último material de estudio recopilatorio, al cual denominaron “Jazz tubo”.Una de las claves del dueto, según confiesa Daniel, es que nunca invadieron el campo del otro. Rucks se encargó de escribir las letras y Parker era quien hacía los arreglos musicales antes de grabar. Gran parte del éxito que caracterizó al dueto es que las canciones siempre fueron originales con música y letra creada por ellos mismos. El programa incluyó el segmento “El improvisado”, este puso a prueba a Rucks, con una canción creada en el momento.