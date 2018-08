Rudolf Schenker, 70 años del guitarrista escorpión

Tiene tanta energía que incluso cuando iba a la escuela apenas podía quedarse quieto. Apasionado de la meditación y el yoga, que practica desde hace décadas, el guitarrista Rudolf Schenker, fundador de los Scorpions, es algo así como el centro neurálgico del grupo, que todavía llena grandes salas y estadios en todo el mundo.

Hoy celebra su 70.º cumpleaños como no podía ser de otra forma, sobre el escenario. En el concierto en el lago Tahoe, en California, volverá a deleitar a los presentes con su guitarra eléctrica en forma de flecha. Después de su gira estadounidense, tocarán primero en Líbano y luego, por primera vez, darán varios conciertos en Australia.

Los Scorpions querían retirarse hace ya seis años, pero después cambiaron de opinión y hoy por hoy no se vislumbra el final de una banda que se hizo famosa con temas como "We'll Burn The Sky", "Can't Live Without You" o "Wind of Change".

"Si tengo en cuenta que quiero cumplir 100, 70 todavía está bien. Aún me queda un buen rato por delante", dijo Schenker en una entrevista con dpa. "Siempre he ignorado la edad, no me importa", indicó. "‘¿Cuánto tiempo vas a hacer esto con la música?, me preguntó mi padre cuando tenía veintimuchos años’", recordó.

Según sus propias declaraciones, la fuerza la saca de contar con "la química adecuada en la banda y una familia en la que a veces hay una explosión, pero que cada uno permite que el otro sea como quiere ser".

El cantante Klaus Meine se unió al grupo fundado cuatro años antes por Schenker, en 1969, y el exbaterista de Motörhead Mikkey Dee se convirtió en nuevo miembro hace dos años.

Schenker tiene un hijo de tres años con su pareja. El pequeño Richie ya hace sus primeros pinitos como baterista de vez en cuando. "Tengo la sensación de que él también tiene el ADN musical", dijo el orgulloso padre, que también tiene un hijo de 48 años de su primer matrimonio y dos nietos.

Nacido en Hildesheim, Rudolf Schenker, hijo de un ingeniero civil, fue el impulsor de la famosa banda de Baja Sajonia desde el principio, con la que tuvo éxitos mundiales como "Rock You Like a Hurricane" o el himno de la caída del muro de Berlín "Wind of Changes. El grupo ha vendido más de 100 millones de discos.

"Ya dije en 1969, en una entrevista, que los Scorpions algún día serían una de las 30 mejores bandas del mundo", recordó. "Esa era mi visión. En ese entonces todavía trabajaba como técnico electrónico. Un trabajo al que renuncié en mi 24.º cumpleaños". El ambicioso músico se ocupó de sus propias actuaciones, tomó las fotos de la banda y, según Schenker, su esposa en ese momento redactó contratos como loca.

"Cuando el éxito llegó a finales de los setenta, me perdí un poco, pero rápidamente me di cuenta de que me faltaba algo", comentó.