“Ruffianes” con estilo

Lee también

El concepto de las barberías en El Salvador ha cambiado. Ya no toca ir donde el tradicional barbero de la colonia, ahora hay conceptos geniales como las barberías Ruffians.El House of Ruffians es una de las sucursales de esta franquicia inspirada en el estilo vintage o clásico e inspirado también en los gánsteres de la mafia siciliana. Al entrar te transportas definitivamente a otro lugar.Aquí puedes encontrar cortes de cabello, de barba, spa, manicure y pedicure para hombres que cuidan su imagen y buscan ser atendidos con excelente calidad.José González, gerente de marca, aseguró que cada hombre busca mantener un estilo particular y aquí es posible gracias a sus barberos profesionales. “En El Salvador habíamos perdido el concepto de la barbería, Ruffians es un lugar donde todos los hombres se pueden consentir”, aseguró.Pero lo que hace más especial a esta barbería son los diferentes ambientes porque ya no solo es cortarse el pelo o la barba sino vivir una experiencia. Máquinas de juegos de video y mesa de billar son algunas de las cosas que ofrece Ruffians.