SAG Awards 2019: los premios que pueden predecir quien ganará los Oscar

Los SAG Awards, considerados un anticipo de lo que puede pasar en los Oscar, entregarán la noche de este domingo los trofeos de su 25 edición en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

iguras como Chadwick Boseman, Sam Elliott, Constance Wu, Adam Driver, Michelle, entre otros, han confirmado su participación como presentadores de algunas de las principales categorías. Ellos complementarán el rol estelar de la comediante Megan Mullally ("Will & Grace") como anfitriona de los SAG Awards 2019.

¡Estamos en VIVO! No te pierdas a tus artistas favoritos en la Alfombra Roja de los #SAGsTNT �� https://t.co/SnAMSPURgO — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 27, 2019

La gala se celebra justo después de la nominación a los premios de la Academia y apenas antes de que comience la votación para elegir a los ganadores. Podrás seguir en vivo la narración de la gala aquí.

SOBRE LOS PREMIOS DEL SINDICATO

A diferencia de otras ceremonias de premios que también honran a directores, guionistas y otros, los Premios SAG se enfocan únicamente en el oficio de la actuación.

"Es realmente un premio de colegas y es muy significativo porque convertirse en miembro del sindicato es un logro y luego ser nominado y premiado por tus pares creo que es otro hito mayor para los actores", dijo la productora ejecutiva Kathy Connell durante una entrevista reciente. "Es muy personal. Los asistentes se divierten. Nuestro show es diferente porque la sala se divierte. Lo consideramos la fiesta de los actores en la casa de los actores".

Durante el espectáculo también se otorga un premio a la trayectoria que antecede a los SAG, pues se ha entregado desde 1962. Este año el homenajeado es Alan Alda, a quien Connell califica como un "verdadero ícono de la TV y un hombre maravilloso". Agasajados previos incluyen a Morgan Freeman, Carol Burnett, Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney Poitier y George Burns.

LOS FAVORITOS

"A Star is Born", sobre la relación de un cantante alcohólico en decadencia y una joven promesa de la música, recibió cuatro nominaciones para sus protagonistas: Bradley Cooper, Lady Gaga y Sam Elliott. Además de nomianción a Mejor elenco, el principal premio. Se trata de la cinta favorita de la noche.

Una gran ausente en esta 25 edición de los SAG Awards es "Roma", de Alfonso Cuarón, la gran nominada al Oscar 2019, incluyendo las categorías de mejor actriz para Yalitza Aparicio y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira.

Con sus tres nominaciones, "Infiltrado en el KKKlan", de Spike Lee, llega con fuerza y con chances debido al gran respeto que tiene el gremio hacia el veterano director, según los expertos.

ESTOS SON LOS NOMINADOS:

EN LAS CATEGORÍAS DE CINE:



Mejor actor

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

John David Washington, "BlacKkKlansman"



Mejor actriz

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book"

Timothee Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott Driver, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"



Mejor actriz de reparto

Amy Adams, "Vice"

Emily Blunt, "A Quiet Place"

Margot Robbie, "Mary, Queen of Scots"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite".



Mejor elenco

​"A Star is Born"

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

''Bohemian Rhapsody"

''Crazy Rich Asians"

EN LAS CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN:



Actor en una película para TV o miniserie

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

Anthony Hopkins, "King Lear"

Bill Pullman, "The Sinner"



Actriz en una película para TV o miniserie

Amy Adams, "Sharp "Objects"

Patricia Arquette, "Escape From Dannemora"

Patricia Clarkson, "Sharp Objects"

Penelope Cruz, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Emma Stone, "Maniac"



Actor en una serie de drama

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Joseph Fiennes, "The Handmaid's Tale"

John Krasinski, "Tom Clancy's Jack Ryan"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"



Actriz en una serie de drama

Julia Garner, "Ozark"

Laura Linney, "Ozark"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House of Cards"



Actor en una serie de comedia

Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Bill Hader, "Barry"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Henry Winkler, "Barry"



Actriz en una serie de comedia

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Jane Fonda, "Grace and Frankie"

Lily Tomlin, "Grace and Frankie"



Elenco en una serie de drama

​"The Americans"

''Better Call Saul"

''The Handmaid's Tale"

''Ozark", ''This Is Us"



Elenco en una serie de comedia

"Atlanta"

"Barry"

''GLOW"

''The Kominsky Method"

''The Marvelous Mrs. Maisel"



Premio a la trayectoria

Alan Alda