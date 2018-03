SELENA GÓMEZ: AUTÉNTICA CON SU BELLEZA

Probablemente es su carácter determinado el que la ha catapultado como una de las celebridades más queridas del público. Como cantante y actriz, el nombre de Selena Gómez no pasa desapercibido, y mucho menos en las redes sociales, donde en Instagram supera los 135 millones de seguidores.

Romances poco satisfactorios y tropiezos emocionales no han sido fáciles para la joven de 25 años. En febrero se dio a conocer que esta vez quiere poner su salud y su bienestar por encima de todo; por ese mismo motivo regresó a terapia profesional para superar la depresión y su ansiedad. “Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto muy empoderada”, confesó una fuente cercana a Gómez a la revista People.

“Creo que a través de la música he podido ilustrar las cosas que quiero y que me recuerda un equipo de gente que cree en mí incluso cuando yo no lo hago”.