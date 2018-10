Sabrina: esto hace ahora Melissa Joan Hart 20 años después de la serie | FOTOS

Melissa Joan Hart (42 años) fue un símbolo de la cultura pop en los años noventa. Sus series "Clarissa" y "Sabrina" la llevaron al éxito rápidamente. Ahora, 20 años después de estos programas, lleva una vida más tranquila junto a su numerosa familia y en la mira de nuevos proyectos.

La actriz fue protagonista de 1996 al 2003 de la exitosa serie juvenil "Sabrina, la bruja adolescente", con la que muchos nostálgicos de los noventa, la recuerdan.

Al finalizar la serie de hechicería, contrajo matrimonio con l guitarrista Mark Wilkerson, con el que luego tuvo tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

Después de "Sabrina", la intérprete no logró volver a tener tanto éxito en ninguno de sus proyectos. Tuvo participaciones aisladas en "Dancing With the Stars", "La ley y el orden" y Robot Chicken.

En el 2010 regresó a la pantalla chica como protagonista de la serie familiar "Melissa & Joey", sin embargo, tras cinco años al aire, este programa fue cancelado.

En el 2016, esta estrella estadounidense, que es cristiana, participó en la película "Dios no está muerto 2". Al siguiente año, debutó como directora en la cinta "The Watcher in the Woods".

Actualmente, se encuentra trabajando en la comedia familiar de Netflix "No Good Nick", en la que compartirá roles con el actor Sean Astin.

Esta producción exclusiva de Netflix aun no tiene fecha de estreno, sin embargo, se conoce que saldrá al aire con 20 episodios y marcará el regreso a la televisión de la recordada actriz.