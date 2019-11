Salió a relucir la euforia

La productora del 90's Pop Tour en El Salvador, Two Shows, realizó un sorteo vía Facebook que permitió a sus ganadores conocer y fotografiarse con algunos de los artistas que serían parte del espectáculo.

Una de esas favorecidas fue Idania Gaitán, quien platicó y se fotografió con los artistas previo al concierto. "Los guardaespaldas no estaban a la expectativa y ellos fueron bien amables. Me gustó mucho", relató.

Tras el encuentro en los camerinos, Gaitán habló con Claudio Yarto, Regina Murguía y los cantantes de Mercurio. "Estuve muy emocionada. A mí siempre me han gustado estos artistas y nunca pensé conocerlos así", dijo esta chica nacida en 1997.

Entre tanto, las hermanas Fátima y Jenny, que estuvieron en la zona más cercana al escenario, Ultra Platinum, indicaron que había sido un concierto "súper chivo".

Antaño, siendo Jenny la mayor, a sus 15 años cuidaba de Fátima (5 años) y juntas bailaban las canciones que en el concierto se desgarraron las gargantas gritando. "Revivimos los 90, anduvimos súper y nos encantó que cantaban juntos", apuntó Fátima. Finalmente, Natalia Durán, fue elegida por Poncho, de Mercurio, entre las chicas del Ultra Platinum y la sentaron en una silla en el escenario, donde los integrantes de Magneto, Mercurio y los chicos de OV7 y Kabah, le bailaron, se quitaron las camisas y hasta la rosaron a sus cuerpos.

"No sabía que eso iba a pasar, me puse nerviosa y luego me emocioné. Siempre soñé que me subieran al escenario, se me cumplió mi sueño, fue un plus no me lo imaginaba pero súper bien", comentó al final del evento.