Salma Hayek: "Harvey Weinstein me amenazó con romperme las rodillas"

La actriz mexicana Salma Hayek acusó al productor de cine, Harvey Weinstein, de amenazarla con romperle las rodillas, o matarla si ella no accedía a sus propuestas sexuales durante la filmación de la película Frida, en el 2002.

"Voy a romperle las rótulas", dijo el cineasta estadounidense a Julie Taymor, directora de la película Frida, refiriéndose a Hayek, según le reveló la actriz mexicana a la presentadora Oprah Winfrey.

"Estaba deprimida. Estaba paranoica. Vivía con miedo", dijo la artista durante el evento Oprah's Super Soul Conversation Live Event, que se realizó en el Teatro Apollo de Harlem, en Nueva York.

Hayek explicó que fue una experiencia desagradable trabajar con Weinstein en la película Frida. Ya anteriormente la actriz había publicado, en una columna del diario estadounidense The New York Times, el acoso sexual que sufrió por parte del director de cine.

Ahora confesó, ante Oprah, que dudó mucho para dar a conocer su experiencia de trabajar con Weinstein, pero sabía que tenía que hacerlo.

En la denuncia publicada en el NYT, Hayek aseguró que el productor la obligó a grabar una escena sexual con una mujer, lo que fue desmentido por él, quien argumentó que la historia de Frida así lo requería.

Hayek indicó que si no alzó la voz, desde que salieron las primeras denuncias contra Weinstein, fue por vergüenza. Además, consideró que lo ocurrido a ella era pequeño en comparación con las desgracias que le sucedieron a otras mujeres que también denunciaron al cineasta.

"Cuando me lo propusieron, empecé a llorar y al final no lo hice. Y después empecé a sentirme muy avergonzada porque había sido una cobarde. Llevaba más de dos décadas apoyando a otras mujeres, pero no pude hacerlo", confesó Hayek.

"No paraba de pensar en mi hija, en la vergüenza que sentía", admitió la mexicana en Oprah's Super Soul Conversation Live Event.

Desde octubre pasado se desataron las acusaciones de acoso sexual contra Weinstein por parte de decenas de mujeres, incluyendo a varias famosas como la propia Samla Hayek, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, entre otras. El cineasta ha negado todos los señalamientos.