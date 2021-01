Salma Hayek luce el traje de baño que Pamela Anderson usó en Baywatch

Salma Hayek volvió a robarnos el aliento y todos suspiros desde su cuenta de Instagram. Aunque la nueva reina de Instagram logra tener nuestra atención y likes en su perfil casi sin proponérselo, esta vez, Salma se elevó hasta el máximo nivel.

Nosotras no podemos hablar mal de Salma, la actriz veracruzana es un ejemplo sobre constancia y trabajo. Además, su nueva foto te desbloqueará un recuerdo noventero que tenías muy bien guardado.

Durante el fin de semana, Salma Hayek actualizó su feed de Instagram con una instantánea donde la podemos ver luciendo un traje de baño completo que marca su figura favorablemente, este traje de baño color rojo es perfecto para todo tipo de cuerpo y nunca pasará de moda.



Muy al estilo de la serie Baywatch, Hayek nos trae la inspiración de la década de los noventa con un traje de baño que nos hizo pensar de inmediato en uno de los looks más top de Pam Anderson en dicha serie. ¿O acaso no la recuerdas junto Yasmin Bleeth corriendo por la playa?

Este traje de baño es un hit en el armario de todas las amantes de la moda, pues si eres observadora y dejando atrás el comparativo con "Baywatch", ayuda mucho a disimular partes de tu cuerpo que no quieres que tengan tanta atención y el escote al no ser tan amplio genera una sensación de comodidad para quien lo use.

Aunque el rojo es un color que roba todas las miradas, recuerda que puedes usarlo en cualquier tono sólido para que cuando vayas a la playa tengas un aliado del estilo en tu armario.