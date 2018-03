Salvadoreña abrirá el concierto a Sin Bandera

La cantante salvadoreña y exconcursante del programa de canto “El Número Uno” Jafet Jerez será la encargada de abrir el concierto en el que debutará el dúo del pop, Sin Bandera, el 4 de febrero, en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

La artista comentó que es fan de Sin Bandera y que se puede todas las canciones del dúo de música pop. Además, confesó que para ella será un gran honor abrirles el concierto a los artistas, por lo que se ha preparado mucho para ser digna de brindar un espectáculo que les cambie la vida a las personas que lleguen al concierto.

“No lo podía creer cuando me dijeron si les quería abrir el concierto a Sin Bandera, sin pensarlo tanto dije que sí, no me importó cuánto me iban a pagar, estaba emocionadisima”, reveló Jerez. Por otro lado, recordó que le gustan las canciones de Sin Bandera desde que tenía 13 años y agregó que “Kilómetros”, “Entra en mi vida” y “Ves”, son las canciones que más le gustan de Sin Bandera.

La artista salvadoreña tendrá 25 minutos para abrir el concierto, en el cual contará (dentro de su repertorio de alrededor de 600 canciones) la canción “Ahora Serás Tú”, que fue compuesta por Regina Cañas y lanzada una semana después de que Jerez terminó su participación en "El Número Uno VIP".



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6doqUmsrFRY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Por otro lado, comentó que en los últimos días ha estado trabajando un sencillo musical, en Miami, con el Hijo Meritísimo de El Salvador y autor de la canción "Reencuentro (Patria querida)", Álvaro Torres. Según la artista la nueva canción aún no tiene nombre, pero tiene una excelente calidad y está planeado que sea cantada por primera vez en Costa Rica, en un concierto que tendrá Álvaro Torres.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJafetJerezSV%2Fposts%2F962083903892426%3A0&width=500" width="500" height="588" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Jerez tiene actualmente 27 años, descubrió su vocación comenzó desde a los cuatro años, cuando inspirada por Mozart, Beethoven, Ilich Chaikovski, Frédéric Chopin y Georg Friedrich Händel comenzó a interesarse por la música. Además, dentro de su trayectoria artística ha participado en varios concursos de música y estudiado música en el extranjero.