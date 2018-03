Salvadoreñas, a ballet ecuatoriano

Lee también

La Escuela Nacional de Danza Morena Celarié (END) informó que dos de sus estudiantes que recientemente han culminado sus estudios de danza pasarán a formar parte del Ballet Nacional de Ecuador.Se trata de las bailarinas Anna Marcela García Guillén, de 20 años, y Alejandra Abigail Rivera Torres, de 18, quienes han sido seleccionadas para formar parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara, que pertenece al ballet.“Nos llena de mucha satisfacción que nuestros alumnos sean seleccionados por su alto nivel, que nos demuestra que la labor de formación de la escuela es muy bueno”, dijo Xenia Vaquerano, directora de la END.Ella explicó que el año recién pasado vino a impartir un taller de danza clásica el maestro Fredy López, del Ballet Nacional de Ecuador, y notó “el alto nivel de ambas bailarinas, por lo que les propuso que si deseaban formar parte del ballet”.“Con esta experiencia me interesa crecer como bailarina, pero sobre todo hacer lo que me gusta, lo que me apasiona; porque si yo ya me decidí que bailar es lo que quiero, tengo que aspirar a más, irme al extranjero y vivir de lo que yo amo, que es la danza”, afirmó García.Mientras que Rivera expresó que a ella le gustaría dedicarse a la danza profesional, por lo que vio la llegada de López como una oportunidad.