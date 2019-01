Sam Rockwell: "Actuar no es políticamente correcto"

Suena a pregunta de relleno, pero con Sam Rockwell no queda más opción que hablar de sus próximos proyectos. Tras ganar el Óscar por "Tres anuncios en las afueras", se le acumulan. Son una hoja de ruta para seguir lo mejor que está sucediendo hoy en el mundo del espectáculo. Es el presidente George W. Bush en "Vice", junto a Christian Bale; está preparando la ambiciosa serie de Ryan Murphy sobre el director y coreógrafo de Cabaret, Bob Fosse. También lucirá acento alemán para ser un nazi junto a Scarlett Johansson en "Jojo Rabbit", no sin antes haber encarnado a un miembro del Ku Klux Klan en "The Best of Enemies".

Sin duda, la maldición del Óscar no se está cebando con él. Simplemente, Hollywood, con cierto retraso, se está rindiendo a su pies. Unos pies californianos que se mudaron a Nueva York y que aterrizaron en el mundo del espectáculo con solo 10 años, cuando interpretó a Humphrey Bogart en un anuncio junto a su madre. Unos pies que, cuatro décadas después, no pararon de bailar durante la sesión de fotos de esta entrevista.

No se puede hablar de una cinta política como "Vice", centrada en la vida del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney sin hacer mención a Donald Trump. No se puede hablar de Hollywood sin que salga Harvey Weinstein, con quien trabajó hace años. Y no se puede hablar de Sam Rockwell sin aludir a la inmensa polivalencia de todos los personajes que interpreta.

"Actuar no es políticamente correcto. Es sacarlo todo del subconsciente y contar historias, catarsis… es la Grecia antigua. Es Iago. Es Ricardo III", asegura, sabiendo que aunque le llovieron los premios por su papel de Dixon en "Tres anuncios en las afueras", no faltaron las voces que consideraron intolerable que se generara cierta compasión alrededor de un policía racista, sexista e ignorante. Para el actor, "los antihéroes son muy importantes".