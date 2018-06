Sandra Bullock le temía a Harvey Weinstein

La ola de denuncias por abuso y acoso sexual que recibió Harvey Weinstein permitió a muchas personalidades de Hollywood dar su opinión sobre quien fuera uno de los máximos empresarios de la industria. Y Sandra Bullock, que se encuentra promocionando el filme “Ocean’s 8: Las estafadoras”, dijo a The Sunday Times qué opinaba de él.

Bullock confesó que no sufrió de primera mano ninguna experiencia de acoso por parte de Weinstein, pero sí reconoció que estaba al tanto de sus presuntas acciones: “Yo escuchaba cosas de Harvey y le tenía miedo”. También expresó que las mujeres que comenzaron a denunciarlo fueron muy valientes, pero que le daba miedo que eso no funcionara: “Yo sentía que era increíble lo que estaba pasando, pero pensaba ¿y si esto no funciona? Que termine”, dijo.