Sarah Jessica Parker “Estar sola es agradable a veces”

La primera temporada inició en octubre de 2016, y en esta historia que circula entre el drama y la comedia Frances Dufresne (Sarah Jessica Parker) deberá revalorar su relación con el padre de sus hijos. Como punta de lanza para esta segunda temporada, en el primer capítulo se ve a una decidida mujer cerrando una etapa de su vida mientras firma los papeles de divorcio y emprende un nuevo camino.

“Divorce”, temporada 2, es producida por HBO, y, según Parker, un divorcio jamás había experimentado tantos matices. Quizá son precisamente esos giros los que la convierten en una de las historias de televisión más entretenidas del momento.

¿Cómo describiría el tono de la segunda temporada en comparación con la primera?

Es un poco más esperanzadora. Hubo mucho debate saludable sobre dónde comenzamos. Y luego tuvimos un cambio sísmico en el que nuestro guionista se fue un par de semanas antes de empezar a filmar, y nuestra nueva guionista Jenny Bicks se incorporó al equipo, que en realidad solo tenía seis semanas para hacer su trabajo. Normalmente, tienes entre cuatro y cinco meses para armar una temporada de televisión, y eso significa que perdimos dos capítulos. Solo tenemos que hacer ocho episodios esta temporada, lo que es duro. No tenemos un capítulo de sobra. Entonces nos zambullimos de cabeza.

¿Qué devolución tuvo respecto de esta particular representación del matrimonio y del divorcio después de la primera temporada?

Me sorprendió la cantidad de gente a la que, digamos, le gustó. Lo que quiero decir es que la gente miraba la serie con sus parejas, la miraban con sus maridos. Algunas personas no, algunos han dicho en Instagram: ‘Simplemente no logro verla’. Es demasiado doloroso, no quiero verla, y no es graciosa. Pero con más frecuencia, y es lo que creo que me sorprendió, decían que estaban viendo la serie con sus maridos o novios.

¿Cómo manejas las escenas dolorosas?

Tuvimos que encontrar nuestra manera de salir de eso. No puedes salirte de ese camino porque quieres que el público te quiera, debes hacerlo de una manera honesta. No puedes sacrificar y traicionar todo lo que hiciste en la primera temporada en un intento de construir buenas relaciones. Así que espero que lo hayamos hecho correctamente.

¿Cómo interpretas la soledad desde la experiencia de Frances?

Estoy tratando de pensar cuánto tiempo he pasado sola. Ha ocurrido. Y todavía ocurre. Viajar por trabajo es disruptivo para todos. Hace poco fui a Los Ángeles solo por una noche. Y fue como ¡wow!, una habitación de hotel toda para mí. Estar sola es agradable, a veces.

Frances está empezando su camino en las citas y viendo qué quiere y qué no, mientras que Robert se está moviendo mucho más rápido…

Escuché que eso es lo que hacen los hombres. Eso es lo que realmente he escuchado… Diría que es probable, especialmente los hombres que están acostumbrados a tener una relación.... Puedo ver que el personaje de Thomas (Haden Church) no quiere estar solo. Siente que no está preparado para gustar, estar en el mundo y salir. Simplemente no sabría cómo hacerlo, y es como que lo dice, pero estar solo es simplemente incómodo. Creo que, tal vez, al final del día, las mujeres son más como los gatos. O sea, tal vez simplemente seamos más independientes.

Cuando él comienza a salir en serio, Frances parece verlo bajo una nueva luz ¿Qué crees que de repente ella vuelve a ver?

Creo que finalmente ella lo ve como un hombre. Él tiene a esa persona en su vida y lo ves mostrar cosas que eran atractivas y que habían estado inactivas, porque su relación con Jackie repentinamente resalta todas las cosas que ella había olvidado y descartado.

Noté que Frances no usa mucho Tinder. ¿Por qué lo odia tanto?

Si solo tenemos ocho capítulos, no quiero desperdiciarlo haciendo algo con un teléfono. Realmente no.