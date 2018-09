La estrella de "Sex and the city" Sarah Jessica Parker es acusada por una joyería de quedarse con varias gemas y artículos desde 2016. Aseguran que la diva no quiere devolverlas y que son el pago que se estipuló en su contrato. ¿Qué pasó en realidad? Entérese de los detalles en la cápsula Famarazzi de este día.

Lee también